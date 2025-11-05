قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رموه في النيل.. إحالة أوراق متهمين إلى المفتي لقتلهما صغيرا وسرقة هاتفه وتوك توك بأسيوط
«الصحة» تبحث مقترح مشروع إنشاء معهد فني صحي بمطروح
دعاء صلاة المغرب لقضاء الحاجة وتيسير الحال.. كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة
بوتين: روسيا ستفكر في استئناف التجارب النووية بعد تصريحات ترامب
خطوة بخطوة.. خطوات تقديم تظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا
أحمد عبد الرؤوف: فخور بقيادة الزمالك.. وسنقاتل للفوز على بيراميدز والتتويج بالسوبر
خالد الجندي يوضح سبب استخدام القرآن لكلمة "الصاحب" بدلا من "الصديق"
الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
تزامنا مع بدء الصمت الانتخابي غدا.. ما عقوبة خرقه؟
الحكومة: تفعيل آلية التسجيل التلقائي لغير القادرين بالتأمين الصحى الشامل
يورتيتش مدرب بيرامديز: مواجهة الزمالك في السوبر تحد جديد رغم الغيابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تحويل مبالغ مالية.. المهن التمثيلية تحذر من شخص ينتحل صفة طلعت الشريف

طلعت الشريف
طلعت الشريف
تقى الجيزاوي

أصدرت نقابة المهن التمثيلية تحذيراً لجميع أعضائها والفنانين، بشأن شخص مجهول ينتحل صفة الفنان طلعت الشريف، ويقوم بالتواصل مع عدد من الفنانين طالبًا منهم تحويل مبالغ مالية إلى أرقام هواتفه المختلفة، مدعيًا أنه يمر بظروف صحية صعبة.

وأكد الفنان طلعت الشريف أن ما يتعرض له هو واقعة انتحال صفة واضحة، مشيرًا إلى أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص المنتحل الذي يستغل اسمه وسمعته بين زملائه في الوسط الفني.

من جانبها، تهيب نقابة المهن التمثيلية بجميع الفنانين وأعضاء النقابة توخي الحذر وعدم التعامل مع أي شخص يدّعي الانتماء للفنان طلعت الشريف أو غيره من الفنانين، مشددة على أن مثل هذه الممارسات تعد جرائم يعاقب عليها القانون، وتهدف إلى الاحتيال واستغلال الثقة داخل الوسط الفني.

وأكدت النقابة أنها تتابع الموقف وتدعم الفنان طلعت الشريف في كافة إجراءاته القانونية لضمان محاسبة المنتحل وردع أي محاولات مشابهة مستقبلًا.

احدث اعمال طلعت الشريف

أحدث الأعمال الفنية للفنان طلعت الشريف، هو مشاركته في بطولة مسلسل قلبي ومفتاحه، للفنان آسر ياسين، والفنانة مي عز الدين، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي. 

تدور أحداث المسلسل في 15 حلقة، حول محمد عزت، شاب لم يتزوج بعد بسبب شروط والدته الصارمة، ويلتقي بـميار، المطلقة التي تسعى جاهدة لتجنب العودة إلى طليقها سعد.

لكن مع إصرار سعد على استعادتها، تلجأ ميار إلى البحث عن محلل تختاره بنفسها، ليبدأ صراع بين المشاعر والقوانين والعادات الاجتماعية.

يضم المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم:آسر ياسين ،مي عز الدين، أشرف عبدالباقي، دياب،   أحمد خالد صالح ،عايدة رياض، والمسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن.

طلعت الشريف نقابة المهن التمثيلية مسلسل قلبي ومفتاحه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على لص سرق محتويات محل بكفر الشيخ

المتهم

القبض على دجال نصب على مواطنين بالاسكندرية

هيئة الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

للمرافعة.. تأجيل محاكمة نقاشين متهمين بقتل مساعد وزير الداخلية الأسبق وزوجته وسرقة مصوغاتهما لجلسة 1يناير

بالصور

في عيد زواجهم.. صور تكشف رومانسية إيمى سمير غانم وحسن الرداد

فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد
فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد
فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد

بلوك ملفت .. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها

بلوك ملفت ..مى عمر تثير الجدل حول إطلالتها
بلوك ملفت ..مى عمر تثير الجدل حول إطلالتها
بلوك ملفت ..مى عمر تثير الجدل حول إطلالتها

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود
حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود
حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد