تحويل مبالغ مالية.. المهن التمثيلية تحذر من شخص ينتحل صفة طلعت الشريف

أصدرت نقابة المهن التمثيلية تحذيراً لجميع أعضائها والفنانين، بشأن شخص مجهول ينتحل صفة الفنان طلعت الشريف، ويقوم بالتواصل مع عدد من الفنانين طالبًا منهم تحويل مبالغ مالية إلى أرقام هواتفه المختلفة، مدعيًا أنه يمر بظروف صحية صعبة.

وأكد الفنان طلعت الشريف أن ما يتعرض له هو واقعة انتحال صفة واضحة، مشيرًا إلى أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص المنتحل الذي يستغل اسمه وسمعته بين زملائه في الوسط الفني.

من جانبها، تهيب نقابة المهن التمثيلية بجميع الفنانين وأعضاء النقابة توخي الحذر وعدم التعامل مع أي شخص يدّعي الانتماء للفنان طلعت الشريف أو غيره من الفنانين، مشددة على أن مثل هذه الممارسات تعد جرائم يعاقب عليها القانون، وتهدف إلى الاحتيال واستغلال الثقة داخل الوسط الفني.

وأكدت النقابة أنها تتابع الموقف وتدعم الفنان طلعت الشريف في كافة إجراءاته القانونية لضمان محاسبة المنتحل وردع أي محاولات مشابهة مستقبلًا.

احدث اعمال طلعت الشريف

أحدث الأعمال الفنية للفنان طلعت الشريف، هو مشاركته في بطولة مسلسل قلبي ومفتاحه، للفنان آسر ياسين، والفنانة مي عز الدين، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

تدور أحداث المسلسل في 15 حلقة، حول محمد عزت، شاب لم يتزوج بعد بسبب شروط والدته الصارمة، ويلتقي بـميار، المطلقة التي تسعى جاهدة لتجنب العودة إلى طليقها سعد.

لكن مع إصرار سعد على استعادتها، تلجأ ميار إلى البحث عن محلل تختاره بنفسها، ليبدأ صراع بين المشاعر والقوانين والعادات الاجتماعية.

يضم المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم:آسر ياسين ،مي عز الدين، أشرف عبدالباقي، دياب، أحمد خالد صالح ،عايدة رياض، والمسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن.