«التجاري الدولي» يُطلق فيلمًا تسجيليًا يكشف «ما وراء الأرقام» ويُجسّد رؤيته المؤسسية | فيديو

في إطار حرصه على تسليط الضوء على رؤيته المؤسسية وثقافته الداخلية التي تقف خلف مسيرته الرائدة في القطاع المصرفي، أطلق البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) فيلمًا تسجيليًا جديدًا يحمل رسالة "ما وراء الأرقام"، يُبرز من خلالها القيم الجوهرية التي جعلت منه نموذجًا استثنائيًا في مجالات الاستدامة والابتكار والمسؤولية المجتمعية

يأخذ الفيلم المشاهد في رحلة عبر فلسفة البنك في العمل، ونهجه في تقديم خدمات مصرفية حديثة تُعلي من قيمة الإنسان وتحتفي بالإنجاز والتعاون، مستعرضًا في الوقت نفسه دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني والمجتمع.

ويعكس الفيلم إيمان البنك بأن النجاح الحقيقي لا يُقاس فقط بالأداء المالي، بل يتجلى أيضًا في الالتزام بالممارسات المستدامة وتمكين الكوادر وتعزيز دوره كشريك تنموي مسؤول يسهم في تحقيق التنمية الشاملة.

ودعا البنك متابعة الفيلم ومشاركة آرائهم وانطباعاتهم حول هذه التجربة الملهمة التي تجسد تطور القطاع المصرفي المصري برؤية إنسانية شاملة.

لمشاهدة الفيلم الكامل عبر قناة البنك على يوتيوب، يمكنكم زيارة الرابط التالي: