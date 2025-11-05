سهير المرشدي تترأس لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبرى بمهرجان شرم للمسرح

أعلنت الفنانة سهير المرشدي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الدورة العاشرة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن أسماء لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبري خلال مؤتمر صحفي للدورة العاشرة.



وقالت المرشدي : أتشرف برئاسة اللجنة وتضم اللجنة كل من : الفنان جواد الشكرجي العراق والدكتور يوري مبرشفيلي من جورجيا ، والفنانة لومينيتا دان بيرسان من رومانيا والفنانة الهام الفضالة من الكويت.

يُقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة معالي الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف؛ وذلك تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تُبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.



كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة.

وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية ودعمها المستمر لقضايا المسرح والفنون، فيما يرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، وتحمل الرئاسة الشرفية للمهرجان سيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب.