قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرار عشرات الآلاف.. الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية متصاعدة في دارفور
رحلة خطف من العمرانية للبدرشين.. كواليس احتجاز 6 متهمين لشقيقتهم وطفلها
الولايات المتحدة تُسرّع المفاوضات لطرح مشروع «قوة دولية في غزة» للتصويت خلال أسبوعين
كيفية جمع الصلاة.. الإفتاء تحدد الشروط والضوابط الشرعية
أسعار الحديد اليوم الخميس 6-11-2025 في الأسواق العالمية والمحلية
نقيب الفلاحين: الحمى القلاعية موجودة منذ سنوات واللحوم بالأسواق آمنة 100%
الولايات المتحدة تلغي رحلات جوية بـ 40 مطارًا رئيسيًا لاستمرار الإغلاق الحكومي الفيدرالي
برئاسة الدكتور طارق رحمي.. أول قرارات مجلس إدارة الإسماعيلي الجديد
الصناعات الهندسية تتقدّم.. صادرات مصر للسوق الأمريكية ترتفع 200 مليون دولار خلال عام|تفاصيل
حيرة في الزمالك.. غياب بيزيرا صداع في رأس عبد الرؤوف قبل مواجهة بيراميدز
الهيئة العامة للخدمات البيطرية: لدينا خطة شاملة لتأمين أسواق الماشية | تفاصيل
ترامب يعلن عن مقاطعته لقمة العشرين في جنوب أفريقيا.. ما السبب؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الحوت.. حظك اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025.. كن صبورًا في الإنصات

برج الحوت
برج الحوت

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

 ‏

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

برج الحوت وحظك اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

كن صبورًا في الإنصات، وسينجح هذا اليوم مع عناد حبيبك. ستُتاح لك فرص لإثبات جدارتك المهنية. ماليًا، وضعك جيد اليوم، مع احتمال وجود مشاكل صحية طفيفة.

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي 

يمكن للعشاق أيضًا مناقشة الخطط بجدية مع والديهم. قد يجد البعض أيضًا حبًا مفقودًا، مما يُعيد إليهم المرح والبهجة. قد تواجه النساء المتزوجات مشاكل بسيطة تتعلق بأنفسهن مع أزواجهن، والتي لن تدوم طويلًا. 

 ‏توقعات برج الحوت صحيا 

 يجب على مرضى الربو تجنب الأماكن المليئة بالغبار. قد يُصاب بعض الأطفال بحمى فيروسية أو عدوى جلدية قد تمنعهم من حضور الدروس. على النساء توخي الحذر عند استخدام السكين في المطبخ. 

توقعات برج الحوت المهني

 سيحتاج متخصصو الهندسة والعمارة إلى صقل مهاراتهم. أما من يرغب في ترك وظيفته، فيمكنه تركها. سيحقق عملك أرباحًا على المدى الطويل، قد يكون لدى الباحثين عن عمل أخبار سارة ليشاركوها قبل نهاية اليوم. 

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة 

 تبدو أمورك المالية متوازنة اليوم كن حذرًا في إنفاقك وتجنب الإقراض المتسرع. قد تساعدك أفكارك الإبداعية على زيادة مدخراتك، ركّز على التخطيط بدلًا من المكاسب السريعة. 

الحوت حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم برج الحوت اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي المصري

للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

بدءًا من اليوم.. قرار جديد من الحكومة بشأن الإيجار القديم

بدءًا من اليوم.. تفاصيل قرار الحكومة الجديد بشأن الإيجار القديم

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

ترشيحاتنا

معرض "أوتوتك"

"أوتوتك" يختتم فعالياته بعد استقطاب 14,500 زائر و520 شركة عارضة من 40 دولة

قمة إيجيبت أوتوموتيف 2025

تفاصيل جلسات وتوصيات قمة إيجيبت أوتوموتيف 2025

هاتفا Find X9 و Find X9 Pro

بمواصفات رائدة.. أوبو تعلن عن خدمات حصرية لسلسلة هواتفها الجديدة

بالصور

الهشاشة.. مرض صامت يضعف العظام دون إنذار

هشاشة العظام .. المرض الصامت الذي يضعف العظام دون إنذار!
هشاشة العظام .. المرض الصامت الذي يضعف العظام دون إنذار!
هشاشة العظام .. المرض الصامت الذي يضعف العظام دون إنذار!

سعر ميتسوبيشي لانسر بومة 2004 بسوق المستعمل

ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر

طريقة كيكة الشوكولاتة الهشة مع الصوص الاقتصادي

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة مع صوص الشوكولاتة الاقتصادي ..
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة مع صوص الشوكولاتة الاقتصادي ..
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة مع صوص الشوكولاتة الاقتصادي ..

تسلا سايبر تراك.. مركبة خارقة تخطف الأنظار في الدعاية الانتخابية بشوارع سوهاج

تسلا سايبر تراك
تسلا سايبر تراك
تسلا سايبر تراك

فيديو

مسلم

مسلم يوضح حقيقة رجوعه لطليقته ويكشف سبب الانفصال‎

المتهم

الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية| فيديو

امال ماهر

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد