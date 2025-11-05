توجيه مهم من وزير العمل بشأن الانتخابات العمالية المرتقبة

أكد محمد جبران وزير العمل، حرص وزارة العمل على تنفيذ السياسة المصرية نحو التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية وميكنة خدماتها لعمال مصر وكياناتهم النقاببة باختلاف مستوياتها وخروج الانتخابات النقابية العمالية بشكل يليق والجمهورية الجديدة .

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المستشار وليد عبد الرازق مدير عام الاتصال النقابي بوزارة العمل نيابة عن الوزير، ضمن فعاليات مؤتمر الجمعية العمومية لنقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، التي عقدت اليوم الأربعاء، بحضور عدد كبير من نواب وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورؤساء النقابات العمالية، إضافة إلى وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الإدارة المالية على النقابات والاتحادات.

وأضاف المستشار وليد عبد الرازق، أن وز ير العمل محمد جبران أصدر القرارين رقم (١٣٣) و(٢١٣) للعام الجاري بشأن تحديث بيانات مستويات المنظمات النقابية العمالية على مدار أربعة أشهر، تمهيدا لإجراء الانتخابات العمالية للدورة النقابية 2026.

وأشار إلى أن وزارة العمل بالتزامن مع صدور قرارات التحديث نظمت ندوات توعوية لمديريات العمل للوقوف على مفاهيم ونماذج إجرائية موحدة لنحديث بيانات مستويات المنظمات النقابية العمالية وبيانات الضوابط المعمول بها وتذليل العقبات الاجرائية لمستويات المنظمات النقابية وبالتنسيق الكامل مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحادات المحلية ومستويات المنظمات النقابية .

وأكد أن افتتاح المتحف المصرى الكبير يعد حدثا يتجاوز كونه مشروعا ثقافيا ضخما ليصبح رسالة روحية من قلب مصر إلى ضمير الانسانية نظرا لان هذا الصرح يعكس عمق الشخصية التى جمعت بين الايمان والعلم والروح والعقل والماضى والمستقبل فى لوحة واحدة من الابداع الانسانى ويشكل لحظة فارقة فى مسيرة الجمهورية الجديدة.

ولفت إلى أن المتحف ليس أكبر متحف أثرى فى العالم فقط بل يضم كنوز حضارة مصر الممتدة عبر الاف السنين كونه يجسد إرادة البناء والتنمية التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد على أن عمال مصر هم جنود الانتاج الذين يحمون الوطن بجهدهم كما يحميه الجنود بسلاحهم وهم كلمة السر فى بناء التحفة المعمارية الغريدة ..مؤكدا ان الرسالة النقابية لوزارة العمل مع عمال مصر جنبا إلى جنب و يد بيد مع الاتحاد العام وكافة مستوياته النقابية معا نستطيع.