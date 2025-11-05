قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 2025
تسريبات مثيرة.. هواوي تتكتم على إمكانات هاتف Mate 80 Pro Max
الكهرباء: الانتهاء من توفير التغذية لـ 34 ألف فدان بشرق العوينات
عمر كمال يطرح ثاني أغاني ألبومه بعنوان في كل الأماكن
السفارة التركية بالقاهرة تدعم 170 عائلة من غزة بمختلف أنواع المساعدات
هند الضاوي: بن جفير من الأشخاص المصنّفين إرهابيين على مستوى العالم
تشكيل برشلونة أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا
كدمات الزعل والإصابة بالسرطان.. جمال شعبان يحذر من هذا الأمر
بسبب 5 آلاف جنيه.. علقة موت لمحصل كهرباء في التجمع |خاص
سعر عبوة الزيت الجديدة على بطاقة التموين 2025 وموعد طرحها
تشكيل مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند في أبطال أوروبا
أخبار البلد

توجيه مهم من وزير العمل بشأن الانتخابات العمالية المرتقبة

محمد جبران وزير العمل
الديب أبوعلي

أكد محمد جبران وزير العمل، حرص وزارة العمل على تنفيذ السياسة المصرية نحو التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية وميكنة خدماتها لعمال مصر وكياناتهم النقاببة باختلاف مستوياتها وخروج الانتخابات النقابية العمالية بشكل يليق والجمهورية الجديدة .

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المستشار وليد عبد الرازق مدير عام الاتصال النقابي بوزارة العمل نيابة عن الوزير، ضمن فعاليات مؤتمر الجمعية العمومية لنقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، التي عقدت اليوم الأربعاء، بحضور عدد كبير من نواب وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورؤساء النقابات العمالية، إضافة إلى وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الإدارة المالية على النقابات والاتحادات.

وأضاف المستشار وليد عبد الرازق، أن وز ير العمل محمد جبران أصدر القرارين رقم (١٣٣) و(٢١٣) للعام الجاري بشأن تحديث بيانات مستويات المنظمات النقابية العمالية على مدار أربعة أشهر، تمهيدا لإجراء الانتخابات العمالية للدورة النقابية 2026.

وأشار إلى أن وزارة العمل بالتزامن مع صدور قرارات التحديث نظمت ندوات توعوية لمديريات العمل للوقوف على مفاهيم ونماذج إجرائية موحدة لنحديث بيانات مستويات المنظمات النقابية العمالية وبيانات الضوابط المعمول بها وتذليل العقبات الاجرائية لمستويات المنظمات النقابية وبالتنسيق الكامل مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحادات المحلية ومستويات المنظمات النقابية .

وأكد أن افتتاح المتحف المصرى الكبير يعد حدثا يتجاوز كونه مشروعا ثقافيا ضخما ليصبح رسالة روحية من قلب مصر إلى ضمير الانسانية نظرا لان هذا الصرح يعكس عمق الشخصية التى جمعت بين الايمان والعلم والروح والعقل والماضى والمستقبل فى لوحة واحدة من الابداع الانسانى ويشكل لحظة فارقة فى مسيرة الجمهورية الجديدة.

ولفت إلى أن المتحف ليس أكبر متحف أثرى فى العالم فقط بل يضم كنوز حضارة مصر الممتدة عبر الاف السنين كونه يجسد إرادة البناء والتنمية التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد على أن عمال مصر هم جنود الانتاج الذين يحمون الوطن بجهدهم كما يحميه الجنود بسلاحهم وهم كلمة السر فى بناء التحفة المعمارية الغريدة ..مؤكدا ان الرسالة النقابية لوزارة العمل مع عمال مصر جنبا إلى جنب و يد بيد مع الاتحاد العام وكافة مستوياته النقابية معا نستطيع.

البنك المركزي المصري

للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

تحصين الماشيه

متحور جديد بين الماشية.. وتحرك عاجل من الزراعة للسيطرة عليه

زهران ممداني عمدة نيويورك الجديد

زهران ممداني.. عمدة نيويورك المسلم الملتحي .. عاش في القاهرة ويعاني "فوبيا الأماكن المغلقة"

أبرز الأسباب الشائعة لإصابة طفلك بالإمساك

9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها

لبناء العضلات والتخلص من السمنة.. 13 نصيحة لأكل صحي يوميًا

إسرائيل تسحب السيارات الصينية من ضباط جيش الإحتلال.. القصة الكاملة ‏

المتهم

الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية| فيديو

امال ماهر

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

