عوض تاج الدين: الدولة بدأت في تصنيع أجزاء من الأجهزة الطبية بمصر

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن الدولة بدأت في تصنيع أجزاء من الأجهزة الطبية في مصر، موضحًا أن ما يتم هي خطوات إيجابية تخدم المريض، وتسهل على الطبيب في تقديم الخدمة بشكل مميز.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، خلال مداخلة ببرنامج "قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن ما حدث في القطاع الطبي في مصر، ينال إشادات من جميع المؤسسات الطبية، وأن الدولة مستمرة في طريقها، وأن قطاع الصحة يولي أهمية كبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت إلى أن مصر بلد ولادة، ولديها أطباء متميزون في التخصصات التي يعملون بها، وأن أبناء مصر يستخدمون التقنيات الحديثة في مواكبة التقدمات التي تحدث في القطاع.

وأوضح أن قانون التأمين الصحي الشامل ينص على تولي الدولة تسديد الاشتراكات للفئات غير القادرة و" هذه الفئات محددة ومعروفة مثل الأرامل والأيتام ويقوم التأمين الصحي الشامل بتقديم الخدمات الطبية لهم ".

ولفت إلى أن "الرئيس السيسي تبنى هذا القانون منذ العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل في أول محافظة“وهذه الخطوة الاجتماعية مهمة كي تمتد مظلة التامين الصحي الشامل لتغطية كافة فئات الشعب المصري، وهناك توجيهات من الرئيس السيسي للحكومة بالإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في مختلف المحافظات ".

وتابع عوض تاج الدين :" عند تطبيق التأمين الصحي الشامل في أي محافظة كل المواطنين المتواجدين بها يتم تسجيلهم في المنظومة".