زراعة 1000 شجرة مانجروف بمرسى علم ضمن مبادرة مواجهة التغير المناخي

أُطلقت بمدينة مرسى علم مبادرة بيئية لزراعة أشجار المانجروف بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني وعدد من الجهات المعنية بحماية البيئة.

وذلك، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الاستدامة البيئية ومكافحة آثار التغير المناخي.

وشهدت الفعالية تنفيذ حملة لزراعة 1000 شجرة مانجروف إلى جانب نشاط لتنظيف الشواطئ، بهدف دعم النظام البيئي الساحلي وحماية الموارد الطبيعية في منطقة البحر الأحمر.

دعم التنوع البيولوجي وحماية السواحل

وتُعد أشجار المانجروف من أهم الركائز البيئية على سواحل البحر الأحمر، إذ تسهم في تعزيز التنوع البيولوجي البحري وتوفير موائل طبيعية للكائنات البحرية المختلفة. كما تعمل على مواجهة تآكل الشواطئ، وتنقية المياه من الملوثات والمعادن الثقيلة، فضلًا عن دورها في امتصاص انبعاثات الكربون والحد من تأثيرات التغير المناخي.

قيمة بيئية وتراثية

ويؤكد الخبراء أن أشجار المانجروف ليست مجرد نباتات بحرية، بل هي ثروة بيئية وتراثية تعكس التوازن الطبيعي الفريد الذي يميز سواحل البحر الأحمر، وتسهم في دعم إنتاجية الشعاب المرجانية القريبة وتوفير بيئة خصبة للأسماك والطيور.

تهدف المبادرة إلى استعادة الغطاء النباتي الساحلي، وترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية في الحفاظ على البيئة، بما يعزز من مكانة البحر الأحمر كأحد أهم المناطق البيئية في مصر والعالم.