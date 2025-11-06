قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حزب الله: نؤكد حقنا ‏المشروع في مقاومة الاحتلال والوقوف إلى جانب جيشنا
مصر تدخل خط استثمار الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات البيئية
الري: إطلاق تجريبي لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد المخالفات بـ التابلت
جوع ومقابر جماعية .. كوارث مفزعة في السودان
الأيام البيض.. حكم من نسي صيامها وهل يمكن قضاؤها؟
غيابات مؤثرة في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز بالسوبر المصري
باختيار مؤتمر اليونسكو | العناني مديرًا للمنظمة بعدد أسواق غير مسبوق
عبدالرؤوف يستقر على تشكيل الزمالك لموقعة بيراميدز في كأس السوبر
بيراميدز جاهز لموقعة الزمالك في السوبر.. يورتشيتش يستقر على التشكيل المتوقع
قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر
الأرصاد: طقس خريفي دافئ نهارًا وبارد ليلًا.. وتحذيرات من شبورة وأمطار الأيام المقبلة
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة توجه بتسريع تشغيل مستشفيات «الصدر» و«الحميات» بمطروح

جولة لوزارة الصحة بمطروح
جولة لوزارة الصحة بمطروح
عبدالصمد ماهر

أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية مكثفة لعدد من المنشآت الصحية بمحافظة مطروح، شملت مستشفى الأطفال التخصصي، ومستشفى النساء والتوليد والصحة الإنجابية، ومشروع تطوير مستشفى الأمراض الصدري.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالمتابعة الميدانية المستمرة لرفع كفاءة الخدمات الطبية، استعداداً لانضمام المحافظة إلى المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الجولة استهلت بـمستشفى الأطفال التخصصي، حيث تابع نائب الوزير معدلات التردد بقسم الاستقبال، وتفقد العيادات الخارجية بتخصصاتها المختلفة، وأقسام المعمل والأشعة والمغسلة، مؤكداً توافر المستلزمات الطبية وجاهزية الأجهزة.

 كما أشاد بجودة برامج علاج التوحد والتأهيل المقدمة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، واطمأن على حالة الأطفال في أقسام الحضانات والرعاية المركزة.

إعداد تقرير شامل عن احتياجات المستشفى

ووجه الدكتور الطيب مديرية الصحة بمطروح بإعداد تقرير شامل عن احتياجات المستشفى، ووضع خطة عاجلة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها التشغيلية.

وفي مستشفى النساء والتوليد والصحة الإنجابية، اطلع نائب الوزير على خدمات تنظيم الأسرة، وعيادات الأسنان وأمراض النساء، ومتابعة الحمل، وتأكد من جاهزية دولاب الطوارئ للتعامل مع الحالات الحرجة. كما تفقد غرف العمليات، ووجه بضمان أعلى معايير الأمان لحماية الأمهات وحديثي الولادة، بالإضافة إلى مراجعة منظومة التعقيم المركزي ومكافحة العدوى، وآليات الرعاية ما بعد الولادة.

واختتم الدكتور الطيب جولته بتفقد مشروع تطوير مستشفى الأمراض الصدرية، موجهاً بـالإسراع في إنهاء الإجراءات التشغيلية تمهيداً لدخوله الخدمة قريباً، إلى جانب تشغيل مستشفى الحميات، ونقل بعض الخدمات الطبية من مستشفى مطروح العام إليهما، لتخفيف الضغط وتحقيق توزيع أمثل للخدمات الصحية بالمحافظة.

وأكد نائب الوزير على دراسة البرنامج الوظيفي للمستشفيين وفقاً للتوزيع الجغرافي والتعداد السكاني، مشيراً إلى أن السعة السريرية لمستشفى الصدر تبلغ 90 سريراً سيتم استغلالها بأعلى كفاءة لخدمة المرضى.

رافق نائب الوزير في الجولة كل من:

•الدكتور أحمد رفعت، مدير مديرية الشئون الصحية بمطروح.

•الدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية.

•الدكتور أحمد رزق، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

•الدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة.

•الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.

•الدكتور أحمد عمر، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

وزير الصحة الصدر الصحة الحميات مطروح المستشفى العام المنشآت الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر بختام التعاملات اليوم

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

ترشيحاتنا

جانب من الأعمال والحرف اليدوية

تراثنا يجمعنا.. بازار سنوي يحتفي بالحرف والهوية الفلسطينية

القومي للمرأة ينظم تدريباً مكثفاً لمتابعي العملية الانتخابية

القومي للمرأة ينظم تدريباً مكثفاً لمتابعي انتخابات مجلس النواب 2025

نفقة الدولة

الصحة: 902 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بـ8 مليارات جنيه خلال شهرين

بالصور

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد