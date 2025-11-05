قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية
السودان.. 40 قتـ.يلا في هجوم على جنازة بكردفان
بعد انتشار متحور جديد بالماشية.. هل اللحوم في الأسواق آمنة؟
عباس عراقجي: الإفراج عن فرنسيين مدانين في إيران وفقًا لمبدأ التسامح في الإسلام
وزير الزراعة: طفرة غير مسبوقة في الصادرات.. ونفتح أسواقًا جديدة حول العالم
مجلس الدولة: وجوب إحاطة عضو النواب بسياج السمعة الحسنة والبعد عن مواطن الشبهات
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد مشاركته في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة
ضربن الطالبة «كارما» بالتجمع.. 3 طالبات يواجهن هذه العقوبة بالقانون
النيل وتوت عنخ آمون.. الذكاء الاصطناعي يحكي تاريخ الحضارة المصرية
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 5-11-2025
من المنع إلى الطرد من النقابة.. قصة خلاف مسلم ومصطفى كامل
وزير الخارجية الروسي: التعزيزات العسكرية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي تزيد التوتر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: جولة بمستشفى الحمام المركزي بمطروح للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة

مستشفي الحمام
مستشفي الحمام
عبدالصمد ماهر

تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، مستشفى الحمام المركزي بمحافظة مطروح، يرافقه الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، وذلك في إطار متابعة الأداء داخل المنشآت الصحية والاطمئنان على جاهزية المستشفى لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير بدأ جولته بتفقد أقسام الطوارئ والاستقبال، حيث تابع سرعة تقديم الخدمة للحالات الحرجة وآليات الفرز الطبي، واطلع على التجهيزات الطبية وتوافر المستلزمات والأدوية اللازمة داخل دولاب الطوارئ.

وأضاف المتحدث الرسمي أن نائب الوزير تفقد إجراءات السلامة ومكافحة العدوى داخل المستشفى، واطلع على طفايات الحريق وأنظمة الطوارئ للتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها، موكدا أهمية التدريب المستمر للفرق الطبية والإدارية على التعامل مع الطوارئ المختلفة.

ولفت «عبد الغفار» إلى أن الجولة تضمنت المرور على غرف العمليات، والمعمل، والأشعة للاطمئنان على إتاحة جميع الخدمات، وتابع الجاهزية الفنية للأجهزة والتقنيات الطبية المستخدمة في التشخيص والعلاج، إلى جانب مراجعة التزام العاملين بتطبيق معايير الجودة.

واستمع نائب الوزير خلال الجولة إلى عدد من المرضى وأسرهم، للتعرف على تقييمهم لمستوى الخدمات المقدمة، ووجه إدارة المستشفى بالعمل المستمر على تحسين تجربة المرضى وتسهيل حصولهم على الخدمة في أقل وقت ممكن، إلى جانب رفع كفاءة القوى البشرية وتوفير التدريبات المطلوبة لهم.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن نائب الوزير تفقد الصيدلية، واطلع على مخزون الأدوية، موجهاً بتحديث دوري لقائمة الأصناف الحيوية، وضمان توافر العلاج للمواطنين، ومتابعة آليات الصرف بما يحقق الاستخدام الأمثل للدواء.

أقسام العناية المركزة والداخلي والحضانات

وتابع أن الجولة شملت تفقد أقسام العناية المركزة والداخلي والحضانات، حيث تابع الحالة الصحية للمرضى وحرص على الاستماع إلى بروتوكولات العلاج المطبقة، ووجه بتقديم أعلى درجات الرعاية خاصة للحالات الحرجة والأطفال داخل الحضانات.

رافق نائب الوزير كل من:

•الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي.

•الدكتور أحمد رفعت، مدير مديرية الشئون الصحية بمرسى مطروح.

•الدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية.

•الدكتور أحمد رزق، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

•الدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة.

•الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.

•الدكتور محمد رمضان، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.

•الدكتور أحمد عمر، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

وزير الصحة مستشفى الحمام المركزي الخدمات الطبية مطروح وزارة الصحة والسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

دواجن بيضاء

بعد التراجع .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5-11-2025

ترشيحاتنا

رئيس قطاع المعاهد الازهرية يعقد اجتماع لوضع اللمسات النهائية لإطلاق مشروع «منصة الأزهر – تك Al-Azhar Tech Platform»

المعاهد الأزهرية تضع اللمسات النهائية لإطلاق مشروع منصة الأزهر تك

رئيس جامعة الأزهر يفتتح معملي علم النفس التعليمي والقياس والتقويم بكلية التربية للبنات بالقاهرة ويهنئ الكلية بتخريج الدفعة (32)

رئيس جامعة الأزهر يفتتح معملي علم النفس والقياس بكلية التربية للبنات بالقاهرة

وزارة الأوقاف تشارك في ندوة توعوية بكلية العلوم بجامعة القاهرة بعنوان: "معًا ضد الإدمان"

وزارة الأوقاف تشارك في ندوة توعوية بكلية العلوم بجامعة القاهرة بعنوان معًا ضد الإدمان

بالصور

«القاتل الصامت على مائدتك».. كيف يُدمّر الملح الأبيض القلب والدماغ دون أن تشعر؟

كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد