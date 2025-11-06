انطلاق مسابقة الأزهر الشريف السنوية لحفظ القرآن الكريم بمنطقة البحر الأحمر

انطلقت صباح اليوم الأربعاء فعاليات مسابقة الأزهر الشريف السنوية لحفظ القرآن الكريم بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، وسط أجواء إيمانية مفعمة بالروح القرآنية، وتحت رعاية فضيلة الشيخ سعد عبد الحميد خلف الله، مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية، والأستاذ نصر محمد إسماعيل، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، وبإشراف الشيخ محمد همام، القائم بأعمال مدير إدارة شؤون القرآن الكريم، بالتعاون مع الأستاذ هاني عبد الحفيظ، مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي.

تعزيز قيم الوسطية ودعم حفظة كتاب الله

تأتي هذه المسابقة ضمن خطة الأزهر الشريف الهادفة إلى رعاية حفظة القرآن الكريم وتشجيع النشء على حفظ كتاب الله وتدبر معانيه، ترسيخًا لدور الأزهر في نشر قيم الوسطية والاعتزاز بالهوية الإسلامية، وإعداد جيل يحمل القرآن خلقًا وعملاً.

متابعة ميدانية لضمان انتظام الاختبارات

وشهد اليوم الأول من المسابقة متابعة ميدانية من مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، الذي حرص على الاطمئنان على سير الاختبارات داخل اللجان المختلفة، والتأكد من التزام الجميع بالتعليمات والضوابط المنظمة.

وأشاد بجهود المشرفين والمنسقين، مثمنًا حرصهم على توفير بيئة مناسبة للمشاركين تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتسابقين.

دعم دائم للأنشطة القرآنية

وأكد مسؤولو المنطقة أن الأزهر الشريف مستمر في دعمه ورعايته للأنشطة القرآنية في جميع المناطق الأزهرية، إيمانًا منه بأهمية هذه المسابقات في بناء الشخصية المتزنة القائمة على العلم والإيمان، وفي تعزيز القيم الأخلاقية والوطنية في نفوس الطلاب.