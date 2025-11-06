​محافظ جنوب سيناء يدشن خطة نويبع الخضراء للتنمية البيئية المتكاملة .. صور

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

​محافظ جنوب سيناء يدشن خطة نويبع الخضراء للتنمية البيئية المتكاملة

المحافظ خلال زيارته مجتمع حبيبة بنويبع
المحافظ خلال زيارته مجتمع حبيبة بنويبع
ايمن محمد

​تفقد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، مشروع "مجتمع حبيبة" المتكامل بمدينة نويبع، في إطار جولات ميدانية لدعم المبادرات الرائدة على أرض المحافظة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمشروعات التنموية والبيئية المستدامة.


​شهدت الزيارة خطوة رمزية مهمة، حيث قام المحافظ بزرع شجرة زيتون لتكون رمزًا للسلام، مشيدًا بجهود القائمين على مشروعات التنمية الزراعية البيئية في نويبع ودورهم الفاعل في تعزيز ثقافة العودة إلى الطبيعة، وتحقيق التوازن الضروري بين الإنسان والبيئة، بما يواكب التوجهات الوطنية نحو التنمية المستدامة. ويُعد مشروع "مجتمع حبيبة" نموذجًا فريدًا يجمع بين الزراعة والسياحة البيئية والتعليم، ما يجعله نواة لمجتمع بيئي متكامل يسهم بفعالية في دعم التنمية المحلية للمدينة.


​أكد المحافظ أن مدينة نويبع تشهد حاليًا طفرة حقيقية في المشروعات الزراعية والسياحية والبيئية، التي تستهدف بشكل أساسي تمكين الشباب من فرص العمل والإنتاج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، فضلًا عن تنمية الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي والبيئي والسياحة الريفية. 

كما أشار إلى أن هذه الجهود تتكامل مع خطة المحافظة الهادفة إلى تسهيل إجراءات تقنين أوضاع الأراضي وتشجيع الاستثمار الزراعي والبيئي، الأمر الذي يعزز من فرص العمل ويحافظ على الموارد الطبيعية الثمينة.


​شدد محافظ جنوب سيناء على أن نويبع تمتلك مقومات متميزة تؤهلها لأن تصبح نموذجًا رائدًا للتنمية المتكاملة في جنوب سيناء، حيث تجمع بانسجام تام بين الزراعة النظيفة والسياحة البيئية والتعليم والتدريب.

 واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن دعم هذه المشروعات يندرج ضمن الرؤية الوطنية لبناء مجتمعات منتجة ومستدامة، تعكس روح السلام والتناغم مع الطبيعة، لافتًا إلى أن هذه المساعي تأتي جزءًا من خطة تطوير "نويبع الخضراء" التي تتبناها المحافظة، والتي تسعى لتحويل المدينة إلى مركز للزراعة البيئية والسياحة المستدامة، دعمًا لرؤية "جنوب سيناء الخضراء" لجعل المحافظة نموذجًا وطنيًا في التنمية الشاملة التي تجمع بين البيئة والاقتصاد والمجتمع.
 

جنوب سيناء نويبع مجتمع حبيبة شجرة الزيتون

