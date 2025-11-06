قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ضبط 120 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في بنها

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جهود مديرية الطب البيطري في تنفيذ الحملات الدورية والمفاجئة على الأسواق ومنافذ بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك، وذلك ضمن خطة المحافظة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين من المنتجات غير المطابقة للمواصفات أو المذبوحة خارج المجازر المعتمدة.


وأكدت المديرية أن حملة مشتركة من إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، بالتعاون مع مباحث التموين، تمكنت من ضبط 120 كيلو جرام من اللحوم البقرية المذبوحة خارج المجازر الرسمية بمدينة بنها، بالمخالفة للاشتراطات الصحية والقانونية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر لعرضها على النيابة العامة.


وشدد محافظ القليوبية على ضرورة استمرار الرقابة الميدانية على منافذ بيع وتداول اللحوم والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان فاعلية واستدامة الحملات الرقابية على مدار الساعة، مؤكدًا أن صحة المواطن القليوبي أولوية قصوى لا تهاون فيها.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

