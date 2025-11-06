حماية المنافسة يوافق على استحواذ سوليفو ميا بي. في. على كامل أصول إكستريم بلو

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الموافقة على ملف الإخطار رقم (56) لسنة 2025، والمقدم من شركة سوليفو ميا بي. في. بشأن الاستحواذ على نسبة 100% من إجمالي أصول شركة اكستريم بلو للصناعة والتوكيلات التجارية.

وأوضح الجهاز أن الصفقة تتم من خلال شركة اكستريم بلو للاستثمار الصناعي، وهو ما يمنح الكيان المستحوذ حق التحكم الفردي في الأصول محل الصفقة، وذلك بعد دراسة شاملة للجوانب الاقتصادية والقانونية المرتبطة بعملية الاستحواذ.

وأشار جهاز حماية المنافسة إلى أن الإخطار ورد إلى الجهاز كاملًا بتاريخ 7 أكتوبر 2025، وتمت مراجعته وفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة ولائحته التنفيذية، لضمان توافق العملية مع القواعد المنظمة لمنع الممارسات الاحتكارية والحفاظ على حرية المنافسة داخل السوق المصري.

ويأتي هذا القرار في إطار دور الجهاز الرقابي في فحص ومتابعة التركزات الاقتصادية، بما يضمن تعزيز بيئة الأعمال التنافسية وتحقيق التوازن بين مصالح المستثمرين والمستهلكين في السوق المصري.