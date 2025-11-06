قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جمال العدل: سنقدم أجزاء عديدة من "ورد وشوكولاتة" بقصص مختلفة| خاص

ورد وشوكولاتة
ورد وشوكولاتة
نجلاء سليمان

قال المنتج جمال العدل إن مسلسل ورد وشوكولاتة الذي انطلق عرضه الأسبوع الماضي هو بداية لسلسلة من الأعمال التي تقدم جرائم مختلفة.


وكشف المنتج جمال العدل في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنه سيتم إنتاج أجزاء مختلفة من العمل تباعاً، بفريق عمل مختلف.

تطرح منصة يانغو بلاي بلاي مساء اليوم، الحلقة الثالثة من مسلسل "ورد وشوكولاتة"، بعد انطلق عرضه الأسبوع الماضي.

وحققت الحلقة الأولى والثانية انتشاراً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب طرحهما بسبب الأحداث المتسارعة والآداء التمثيلي لأبطاله.


المسلسل المستوحى من قصة حقيقية أثارت الجدل في العالم العربي، يبدأ بأجواء رومانسية حالمة، لكن سرعان ما تتغير الملامح إلى صراع نفسي وعاطفي مليء بالخيانة والتقلبات غير المتوقعة، مقدّمًا حبكة آسرة تجمع بين الواقع والدراما المشحونة بالمشاعر.


يشارك في بطولة العمل محمد فرج وزينة، إلى جانب نخبة من النجوم: مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، مها نصار، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسّام رجب، إضافةً إلى مواهب صاعدة واعدة مثل يوسف حشيش وآية سليم.


المسلسل من تأليف محمد رجاء وإخراج محمد العدل، وسيُعرض بواقع حلقتين أسبوعيًا.

أطلق تطبيق يانغو بلاي لمحة حصرية لخمس دقائق من مسلسله الأصلي المنتظر "ورد وشوكولاتة" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، لتحدث ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحقق أكثر من 16 مليون مشاهدة خلال أربعة أيام فقط، في بداية استثنائية تؤكد ترقب الجمهور الكبير للمسلسل.

ورد وشوكولاتة جمال العدل محمد فراج

