تضامن الغربية: توزيع الملابس الجديدة بالمجان على 300 أسرة الأكثر احتياجا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، تنفيذ جمعية الأورمان تحت إشراف المديرية، معرض ملابس وتوزيع الملابس الجديدة بالمجان بإجمالى 2350 قطعة على 300 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأيتام بقرى ابشواى ونشيل وعزبتى البكرى والجلايلة بمركز قطور، وذلك تحت رعاية اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية.

دعم تضامن الغربية

وقالت حسناء إبراهيم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، " إننا في الغربية، نعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى" ،معربةً عن شكرها لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدا في الدفع بجهود التنمية، ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا .

ادخال الروح والبهجة

وأكدت ، أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، وذلك بعد التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة، وأن تنظيم معارض الملابس الجديدة من الأورمان يتم وفق خطة مسحيه، ووفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته .

دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان،أن تنظيم معارض الملابس الجديدة على الايتام وغير القادرين ، جاء استكمالا لما قدمته الجمعية منذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 30عامًا ، حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها والتي امتدت لنواحى وأنشطة خيرية متعدده وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعايه والأكثر احتياجًا فى محافظة الغربية، مشيراً ان الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.