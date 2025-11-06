كلية التربية بالوادي الجديد: تعزيز دور الإرشاد الأكاديمي كأداة رئيسية لمتابعة الطلاب الجامعيين

نظمت كلية التربية بـ جامعة الوادي الجديد لقاءً بعنوان "الإرشاد الأكاديمي ودور المرشد الأكاديمي"، استهدف أعضاء هيئة التدريس ( المرشدين الاكاديميين) تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور نجوى واعر عميد كلية التربية وحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

- دعم دور المرشد الأكاديمي فى التواصل مع الطلاب

وتناول اللقاء الدور المحوري للمرشد الأكاديمي في دعم الطلاب وتذليل العقبات التي تواجههم، ومساعدتهم على تحقيق النجاح والتفوق، إضافة إلى مناقشة آليات تعزيز التواصل بين الطلاب والمرشدين عبر المنصات الإلكترونية الرسمية للكلية، ومتابعة الطلاب ذوي الأداء المتعثر من خلال خطط عملية لتحسين مستواهم الأكاديمي وضمان الاستفادة المثلى من منظومة الإرشاد الأكاديمي.



وأكدت الدكتورة نجوى واعر في كلمتها الافتتاحية على أهمية الإرشاد الأكاديمي باعتباره أداة رئيسية لمتابعة الطلاب وتوجيههم ومساعدتهم على تجاوز التحديات خلال مسيرتهم الجامعية، مشددة على أن تحقيق التميز يتطلب تكامل الجهود بين الإدارة وأعضاء هيئة التدريس لإعداد خريج قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل.

وأكدت عميدة الكلية على ضرورة تفعيل دور وحدة الإرشاد الأكاديمي بالكلية، مشيرة إلى أن اللقاء يهدف إلى التعرف على أحدث أساليب الإرشاد الأكاديمي، وتنمية مهارات الطلاب في التسجيل الإلكتروني بما يتماشى مع التطورات الرقمية ويسهم في رفع الكفاءة الأكاديمية.