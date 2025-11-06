قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرشح لانتخابات النواب يتبرع بأموال حملته لطفل زراعة الكلى في المنوفية
راندا البحيري تنعي أحمد عبدالله: فقدت السينما المصرية واحد من أهم عواميدها على الإطلاق
وزير التعليم: لدينا خطة للتوسع في تطوير منظومة المدارس المصرية اليابانية
جيش الاحتلال يوجه إنذارا جديدا إلى سكان بلدة زوطر الشرقية في لبنان بالإخلاء الفوري
قوات الدعم السريع تعلن موافقتها على هدنة إنسانية بالسودان
سعر الذهب مساء اليوم 6-11-2025.. عيار 21 مفاجأة
قوات الدعم السريع: وافقنا على الهدنة الإنسانية في السودان للسماح بوصول المساعدات
عاتبه على تعاطي المخدرات.. القبض على المتهم بقتل شقيقه في التبين
واشنطن تشهد أطول إغلاق حكومي في تاريخها.. وترامب يطالب بإنهائه فورًا
ما هذا الخبر الصادم؟.. محمد العدل ينعي أحمد عبدالله
عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس
توك شو| استقرار الطقس.. الحكومة توقع 50 مشروعًا جديدًا الأحد ..وصفقة قطرية بـ29.7 مليار دولار
محافظات

كلية التربية بالوادي الجديد: تعزيز دور الإرشاد الأكاديمي كأداة رئيسية لمتابعة الطلاب الجامعيين

نجوى واعر
نجوى واعر
منصور ابوالعلمين

نظمت كلية التربية بـ جامعة الوادي الجديد لقاءً بعنوان "الإرشاد الأكاديمي ودور المرشد الأكاديمي"، استهدف أعضاء هيئة التدريس ( المرشدين الاكاديميين) تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور نجوى واعر عميد كلية التربية وحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

- دعم دور المرشد الأكاديمي فى التواصل مع الطلاب

وتناول اللقاء الدور المحوري للمرشد الأكاديمي في دعم الطلاب وتذليل العقبات التي تواجههم، ومساعدتهم على تحقيق النجاح والتفوق، إضافة إلى مناقشة آليات تعزيز التواصل بين الطلاب والمرشدين عبر المنصات الإلكترونية الرسمية للكلية، ومتابعة الطلاب ذوي الأداء المتعثر من خلال خطط عملية لتحسين مستواهم الأكاديمي وضمان الاستفادة المثلى من منظومة الإرشاد الأكاديمي. 


وأكدت الدكتورة نجوى واعر في كلمتها الافتتاحية على أهمية الإرشاد الأكاديمي باعتباره أداة رئيسية لمتابعة الطلاب وتوجيههم ومساعدتهم على تجاوز التحديات خلال مسيرتهم الجامعية، مشددة على أن تحقيق التميز يتطلب تكامل الجهود بين الإدارة وأعضاء هيئة التدريس لإعداد خريج قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل. 

وأكدت عميدة الكلية على ضرورة تفعيل دور وحدة الإرشاد الأكاديمي بالكلية، مشيرة إلى أن اللقاء يهدف إلى التعرف على أحدث أساليب الإرشاد الأكاديمي، وتنمية مهارات الطلاب في التسجيل الإلكتروني بما يتماشى مع التطورات الرقمية ويسهم في رفع الكفاءة الأكاديمية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد كلية التربيه

