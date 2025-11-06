تعليم الوادى الجديد: تنفيذ برنامج تنمية مهارات اللغة العربية داخل 69 مدرسة

صرح الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد ، بمواصلة فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بالمدارس الابتدائية المستهدفة بالمحافظة، وذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم للنهوض بمستوى اللغة العربية لدى الطلاب وتنمية مهاراتهم اللغوية.

وأشار الدكتور سامى إلى أن ان البرنامج يستهدف البرنامج نحو 69 مدرسة بواقع 14114 تلميذ وتلميذة من الإدارات التعليمية المستهدفة لتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى التلاميذ الضعاف في المرحلة الابتدائية من خلال أنشطة ومواد تعليمية موجهة للتلاميذ.

- تنفيذ مبادرة خطوة للأمان داخل مدارس المحافظة

وفى سياق متصل أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة على تنظيم ندوات ولقاءات وورش عمل توعوية تثقيفية ومشاركة فعالة للطلاب،فى إطار مبادرة "خطوة للأمان"، والتى أطلقتها المحافظة حيث حرص طلاب المحافظة من المبدعين على نقش اللوحات الفنية المعبرة، بهدف التوعية والتثقيف بحوادث الطرق والعوامل المؤدية لوقوع الحوادث المرورية المتكررة ووضع الحلول المناسبة للحد منها إلى جانب تعزيز السلامة المرورية والحرص على أمن وسلامة الجميع.

وأكد وكيل تعليم المحافظة على الاستمرار فى تنفيذ العديد من الفعاليات لرفع الوعى المرورى لدى طلاب المدارس والعاملين بقطاع التعليم لحماية الأنفس والأرواح.