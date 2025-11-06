قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرشح لانتخابات النواب يتبرع بأموال حملته لطفل زراعة الكلى في المنوفية
راندا البحيري تنعي أحمد عبدالله: فقدت السينما المصرية واحد من أهم عواميدها على الإطلاق
وزير التعليم: لدينا خطة للتوسع في تطوير منظومة المدارس المصرية اليابانية
جيش الاحتلال يوجه إنذارا جديدا إلى سكان بلدة زوطر الشرقية في لبنان بالإخلاء الفوري
قوات الدعم السريع تعلن موافقتها على هدنة إنسانية بالسودان
سعر الذهب مساء اليوم 6-11-2025.. عيار 21 مفاجأة
قوات الدعم السريع: وافقنا على الهدنة الإنسانية في السودان للسماح بوصول المساعدات
عاتبه على تعاطي المخدرات.. القبض على المتهم بقتل شقيقه في التبين
واشنطن تشهد أطول إغلاق حكومي في تاريخها.. وترامب يطالب بإنهائه فورًا
ما هذا الخبر الصادم؟.. محمد العدل ينعي أحمد عبدالله
عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس
توك شو| استقرار الطقس.. الحكومة توقع 50 مشروعًا جديدًا الأحد ..وصفقة قطرية بـ29.7 مليار دولار
تعليم الوادى الجديد: تنفيذ برنامج تنمية مهارات اللغة العربية داخل 69 مدرسة

صرح الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد ، بمواصلة فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بالمدارس الابتدائية المستهدفة بالمحافظة، وذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم للنهوض بمستوى اللغة العربية لدى الطلاب وتنمية مهاراتهم اللغوية.

وأشار الدكتور سامى إلى أن ان البرنامج يستهدف البرنامج نحو 69 مدرسة بواقع 14114 تلميذ وتلميذة من الإدارات التعليمية المستهدفة لتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى التلاميذ الضعاف في المرحلة الابتدائية من خلال أنشطة ومواد تعليمية موجهة للتلاميذ.

-  تنفيذ مبادرة خطوة للأمان داخل مدارس المحافظة

وفى سياق متصل أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة على تنظيم ندوات ولقاءات وورش عمل توعوية تثقيفية ومشاركة فعالة للطلاب،فى إطار مبادرة "خطوة للأمان"، والتى أطلقتها المحافظة حيث حرص طلاب المحافظة من المبدعين على نقش اللوحات الفنية المعبرة، بهدف التوعية والتثقيف بحوادث الطرق والعوامل المؤدية لوقوع الحوادث المرورية المتكررة ووضع الحلول المناسبة للحد منها إلى جانب تعزيز السلامة المرورية والحرص على أمن وسلامة الجميع.

وأكد وكيل تعليم المحافظة على الاستمرار فى تنفيذ العديد من الفعاليات لرفع الوعى المرورى لدى طلاب المدارس والعاملين بقطاع التعليم لحماية الأنفس والأرواح.

