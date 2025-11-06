الدرديري يثير غضب جماهير الأهلي بمنشور صادم

علق الناقد الرياضي، عمرو الدرديري على مباراة الأهلي اليوم أمام سيراميكا كليوباترا، بطريقة مثيرة للجدل.

وكتب الدرديري عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “إن شاءالله الأهلي يفرحنا كلنا ويخسر”.

هذا التعليق الذي أثار حالة واسعة من الجدل والغضب بين جماهير الأهلي في التعليقات على هذا المنشور.

وأعلن ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق؛ استعدادًا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه وأليو ديانج وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: جراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء

عمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وأحمد عبد القادر ومحمد شكري وأفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير ومحمد عبدالله.