عصام خليل يصدر قرارًا بتشكيل لجنة الانضباط الحزبي العليا للمصريين الأحرار

أصدر النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للانضباط الحزبي، وذلك في إطار حرص الحزب على تطبيق مبادئ الانضباط وتكريس قواعد العمل المؤسسي بين أعضائه.

وجاء تشكيل اللجنة استنادًا إلى المادة (40) من لائحة النظام الأساسي للحزب.

تضم اللجنة في تشكيلها الجديد نخبة من الكوادر الحزبية البارزة، على النحو التالي :

رئيسًا للجنة الدكتورة هبة تراضي واصل، أمين عام الحزب وأعضاء اللجنة:

1. المستشار إسلام الغزولي، عضو المكتب السياسي.

2. الأستاذ ريمون ناجي، عضو المكتب السياسي.

3. الأستاذ محمد عبد العليم، عضو الهيئة العليا.

4. الأستاذ محمد عبد المنعم، عضو الهيئة العليا.

ويمثل هذا التشكيل دمجًا بين الخبرات القانونية والتنظيمية داخل الحزب، لضمان تحقيق العدالة والموضوعية في أعمال اللجنة.

وقد أكد القرار على أن يكون العمل به ساريًا اعتبارًا من تاريخ نشره.