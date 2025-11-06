كبير الآثاريين: نتمنى العام القادم افتتاح المتحف الآتوني في المنيا.. فيديو

قال مجدي شاكر، كبير الآثاريين بوزارة السياحة والآثار، إن الدولة مسئولة عن حماية وترميم الآثار ومن هذا ما استولي عليها بطرق غير مشروعة وضرورة استردادها.

وأضاف مجدي شاكر، في مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أن وزارة السياحة والآثار لديها إدارة سميت بـ "إدارة الآثار المستردة" دورها البحث عن الآثار التي خرجت من مصر بطريقة غير مباشرة بواسطة المافيا المتخصصة في تهريب الآثار.

وأشار إلى أنه تم استرداد أكثر منة 32 ألف قطعة أثرية مهربة إلى الخارج أغلب هذه القطع في أمريكا، ولديها معهم اتفاقية بتجريم التجارة في الممتلكات الثقافية أو الآثار غير المشروعة.

وذكر أن أمس زار المتحف المصري الكبير 20 ألف زائر من المصريين والأجانب، ونسبة كبيرة من المصريين يذهبون لزيارة المتحف قبل فتحه.

وأشار إلى أن من حق مصر أن يزورها 100 مليون سائح لأنها بلد كبير، ونتمنى أن تكون السنة القادمة تشهد افتتاح متحف إخناتون أو المتحف الآتوني في المنيا وأن تكون المنيا هي عاصمة السياحة العربية لأنها تستحق أن تكون عاصمة السياحة.