بيراميدز يتجه إلى استاد آل نهيان استعدادا لخوض مباراة الزمالك بالسوبر

غادر فريق نادي بيراميدز مقر فندق إقامته في أبوظبي في طريقه إلى استاد آل نهيان استعدادا لخوض مباراة الزمالك في إطار مواجهات كأس السوبر المصري للأبطال بالإمارات.

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك في السابعة والنصف من مساء اليوم على استاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي في العاصمة أبوظبي، في إطار نصف نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.

وألقى الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني محاضرة على اللاعبين قبيل التحرك لشرح خطة اللعب والتشكيل المقرر خوض اللقاء به.

وحرص المهندس ممدوح عيد رئيس النادي على أن يكون في وداع اللاعبين لتحفيزهم ومطالبتهم بالفوز والتأهل للنهائي.