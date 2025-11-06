خالد طلعت يشيد بـ زيزو : أفضل لاعب في مصر بلا منازع

أشاد الناقد الرياضي خالد طلعت، بأداء أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي، أمام فريق سيراميكا كليوباترا.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "زيزو أفضل لاعب في مصر بلا منازع، زيزو يرد على كلّ المشككين ولا عزاء للحاقدين".

وسجل هدف الأهلي الأول محمود تريزيجيه في الدقيقة 19 من عمر المباراة بعد عرضية متقنة من جانب زيزو.

حاول الأهلي بعدة فرصة على مرمى سيراميكا كليوباترا لكن فشلت المحاولات أمام تصديات محمد بسام.

وتنوعت فرص الأهلي بين التسديد من خارج المنطقة من جانب تريزيجيه ومروان عطية ولكن غاب عنهم الاتقان بجانب كرات عرضية لم تصل لرأس المهاجمين باستثناء كرة الهدف.

واستحوذ الأهلي على الكرة بنسبة وصلت لـ 54% مقابل 46 %.

ووصل إجمالي التسديدات من جانب الاهلي لـ 7 مقابل تسديدة وحيدة لـ سيراميكا كليوباترا.

وخلال الـ30 دقيقة حصل الأهلي على 7 كرات ركنية مقابل 0 لسيراميكا وهو ما يترجم حجم سيطرة الأحمر.