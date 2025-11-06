وزارة الرياضة تتلقى خطاب شكر من النيابة الإدارية لنجاح تجربة التصويت الإلكتروني بانتخابات الأندية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ثمين الخيطان: إسرائيل تمنع إغاثة غزة .. وعليها الالتزام بقرارات العدل الدولية
الكشف عن شعار دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026
بطلب من 50 دولة.. جلسة في مجلس الأمن بشأن التطورات في الفاشر السودانية
16 يوما .. إغلاق شارع الأشراف بمصر القديمة
الأمم المتحدة: تعذ.يب ومعاملة غير إنسانية بحق المعتقلين الفلسطينيين بسجون إسرائيل
شوط أول | الأهلي يتعادل مع سيراميكا كليوباترا 1-1 في نصف نهائي السوبر المصري
الحكومة الإسرائيلية: لن نسمح لأن يمثل حزب الله تهديدا لنا
مطاعم ومولات تجارية | تلال الفسطاط في ثوب حضاري جديد
بعد تداول فيديو الواقعة.. الخارجية تتابع تفاصيل مشادة معتمر مصري مع شرطي داخل الحرم المكي
مروان عثمان يتعادل لـ سيراميكا كليوباترا بهدف رائع أمام الأهلي في السوبر
دون إصابات| السيطرة على حريق نشب في جزء من بنزينة بالشرقية
الجيش الثالث الميداني يستقبل شيوخ وعواقل السويس وجنوب سيناء تعزيزاً لأواصر الترابط مع المجتمع
تلقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خطاب شكر وتقدير من المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أعرب خلاله عن خالص التقدير والتهنئة بنجاح تجربة الإشراف القضائي على انتخابات الأندية الرياضية من خلال برنامج التصويت الإلكتروني، الذي تم تنفيذه عبر منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة الشباب والرياضة وكافة الجهات والهيئات الشبابية والرياضية.

وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية في خطابه أن التجربة تُعد نموذجاً رائداً في دعم التحول الرقمي وتحقيق الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، في إطار التعاون المثمر بين هيئة النيابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة، تنفيذاً لبروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين، وامتداداً للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية "مصر الرقمية 2030" برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن خالص تقديره لهيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد الشناوي، مثمناً التعاون البناء والمستمر بين الجانبين في دعم منظومة الحوكمة الرقمية وتطوير آليات العمل داخل المؤسسات الرياضية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن نجاح تجربة التصويت الإلكتروني في انتخابات الأندية الرياضية يعكس جهود الدولة المصرية في التحول الرقمي، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في إدارة العمل المؤسسي، بما يضمن النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص لجميع المشاركين.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة مستمرة في تطوير خدماتها الرقمية في مختلف القطاعات الشبابية والرياضية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز الأداء الحكومي الرقمي، وتحقيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية في العمل العام.

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

غادة إبراهيم تنعى أحمد عبدالله : صدمة للوسط الفني

محمد هنيدي ينعى المؤلف أحمد عبدالله: هتوحشني يا صديق عمري

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

الجيش الثالث الميداني يستقبل شيوخ وعواقل السويس وجنوب سيناء تعزيزاً لأواصر الترابط مع المجتمع

قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء
قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء
قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء

قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري: القوات المسلحة حريصة على توعية الشباب المصرى بحجم التحديات الراهنة

ظاهرة “دماغ الفشار”.. كيف تغيّر التكنولوجيا دماغك دون أن تشعر؟

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

