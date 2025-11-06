وزارة الرياضة تتلقى خطاب شكر من النيابة الإدارية لنجاح تجربة التصويت الإلكتروني بانتخابات الأندية

تلقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خطاب شكر وتقدير من المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أعرب خلاله عن خالص التقدير والتهنئة بنجاح تجربة الإشراف القضائي على انتخابات الأندية الرياضية من خلال برنامج التصويت الإلكتروني، الذي تم تنفيذه عبر منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة الشباب والرياضة وكافة الجهات والهيئات الشبابية والرياضية.

وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية في خطابه أن التجربة تُعد نموذجاً رائداً في دعم التحول الرقمي وتحقيق الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، في إطار التعاون المثمر بين هيئة النيابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة، تنفيذاً لبروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين، وامتداداً للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية "مصر الرقمية 2030" برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن خالص تقديره لهيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد الشناوي، مثمناً التعاون البناء والمستمر بين الجانبين في دعم منظومة الحوكمة الرقمية وتطوير آليات العمل داخل المؤسسات الرياضية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن نجاح تجربة التصويت الإلكتروني في انتخابات الأندية الرياضية يعكس جهود الدولة المصرية في التحول الرقمي، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في إدارة العمل المؤسسي، بما يضمن النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص لجميع المشاركين.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة مستمرة في تطوير خدماتها الرقمية في مختلف القطاعات الشبابية والرياضية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز الأداء الحكومي الرقمي، وتحقيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية في العمل العام.