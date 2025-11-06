بدلاء الزمالك في مواجهة بيراميدز بنصف نهائي السوبر المصري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، عن قائمة البدلاء التي ستتواجد على دكة الأبيض في مواجهة بيراميدز، المقرر انطلاقها في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، على ستاد آل نهيان، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي:

مهدي سليمان، حسام عبد المجيد، صلاح مصدق، سيف جعفر، عبد الله السعيد، أحمد حمدي، شيكو بانزا، أحمد شريف، وسيف الجزيري.

ويأمل الجهاز الفني في الاستعانة بعناصر الدكة لدعم الفريق خلال مجريات اللقاء، في ظل أهمية المباراة وسعي الزمالك للوصول إلي النهائي والمنافسة على اللقب.