بطول 3.2 كم.. الانتهاء من رصف طريق نشرت بكفر الشيخ| صور

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الانتهاء من أعمال الرصف بطريق نشرت، بطول 3.2 كم وعرض 6.5 متر، بدءًا من مفارق قرية الحصة بمركز قلين وحتى نهاية طريق كفرالشيخ/دسوق المزدوج الجديد.

جاء ذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، تحت إشراف المهندس عبدالوهاب الفقي، مدير عام مديرية الطرق والنقل.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أهمية رصف الطريق كونه أحد روافد طريق كفر الشيخ - دسوق المزدوج الجديد، ويعمل على ربط مركز قلين بعدة مراكز، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين وتحقيق التواصل بين المراكز والقرى.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاع الطرق، باعتباره ركيزة أساسية لدعم جهود التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

شدد محافظ كفر الشيخ، على متابعة المشروعات على أرض الواقع بشكل دوري من خلال تقارير فنية أسبوعية والمتابعة الميدانية المستمرة، مع الالتزام بالمواعيد المحددة، واستخدام مواد عالية الجودة وفق المواصفات الفنية المعتمدة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل الحركة المرورية خلال فترة التنفيذ.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة مستمرة في رفع كفاءة شبكة الطرق وتطويرها بجميع المراكز والقرى، ضمن خطة متكاملة للتطوير تشمل مختلف القطاعات الخدمية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات وجودة حياة المواطنين.