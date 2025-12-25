قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للانتخابات تعلن نتائج جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بالنواب في القاهرة
أحمد مرتضى منصور يطلب تعويض ربع مليون جنيه عن وفاة السباح يوسف.. فيديو
كواليس أخطر خصام في تاريخ الغناء.. ليلة وقفت فيها أم كلثوم ضد عبد الحليم
من أفضل المعلقين.. خالد الغندور يشارك صورته مع علي محمد علي
الوطنية للانتخابات: إبطال 4 لجان فرعية في بلبيس والمنصورة وميت غمر
بدء مؤتمر إعلان نتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
الإحصاء يصدر العدد السادس عشر بعد المائة من الكتاب الإحصائي السنوي 2025
وزير الخارجية: تسيسس صارخ لإدارة السد الأثيوبي أدى إلى غرق بعض المناطق بالسودان
حماس: نثق بقدرة ترامب على تحقيق السلام في قطاع غزة
الحزن يغطي إمبابة بعد وفاة السيدة ليلى وأولادها بالعقار المنهار
منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. صراع النقاط والثأر وتفادي الأخطاء في أمم أفريقيا
مازن الغرباوي يلتقي السفير الروسي بالقاهرة لبحث آفاق التعاون المسرحي بين مصر وروسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بطول 3.2 كم.. الانتهاء من رصف طريق نشرت بكفر الشيخ| صور

رصف الطريق
رصف الطريق
محمود زيدان

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الانتهاء من أعمال الرصف بطريق نشرت، بطول 3.2 كم وعرض 6.5 متر، بدءًا من مفارق قرية الحصة بمركز قلين وحتى نهاية طريق كفرالشيخ/دسوق المزدوج الجديد.

جاء ذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، تحت إشراف المهندس عبدالوهاب الفقي، مدير عام مديرية الطرق والنقل.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أهمية رصف الطريق كونه أحد روافد طريق كفر الشيخ - دسوق المزدوج الجديد، ويعمل على ربط مركز قلين بعدة مراكز، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين وتحقيق التواصل بين المراكز والقرى.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاع الطرق، باعتباره ركيزة أساسية لدعم جهود التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

شدد محافظ كفر الشيخ، على متابعة المشروعات على أرض الواقع بشكل دوري من خلال تقارير فنية أسبوعية والمتابعة الميدانية المستمرة، مع الالتزام بالمواعيد المحددة، واستخدام مواد عالية الجودة وفق المواصفات الفنية المعتمدة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل الحركة المرورية خلال فترة التنفيذ.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة مستمرة في رفع كفاءة شبكة الطرق وتطويرها بجميع المراكز والقرى، ضمن خطة متكاملة للتطوير تشمل مختلف القطاعات الخدمية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات وجودة حياة المواطنين.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ رصف الطريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

دعاء شهر رجب للزواج

دعاء شهر رجب للزواج.. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

مفيدة شيحة

الخصوصية خط أحمر.. تعليق ناري من مفيدة شيحة على واقعة الفيشاوي

ارشيفية

في غرفة الدمج.. مدرس عربي يهتك عرض طفل يعاني من تأخر ذهني بالهرم

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر 2025-2026

ترشيحاتنا

"القاهرة الأزهرية" تعلن حاجتها لوظيفة "قائم بعمل شيخ معهد"

«القاهرة الأزهرية» تعلن حاجتها لوظيفة «قائم بعمل شيخ معهد».. اعرف الشروط والتفاصيل

حصاد وحدة «حوار» التابعة لدار الإفتاء المصرية عام 2025

حصاد وحدة «حوار» التابعة لدار الإفتاء المصرية عام 2025

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام قالون عن الإمام نافع

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام قالون عن الإمام نافع.. اليوم

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد