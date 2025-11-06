الشناوي: الأهلي جاهز للتتويج بالسوبر المصري وجماهيرنا هي الدافع الأكبر للبطولات

أكد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فوز فريقه على سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة السوبر المصري جاء مستحقًا، مشددًا على أن اللاعبين التزموا بتعليمات الجهاز الفني ونجحوا في تحقيق الهدف الأساسي بالتأهل إلى المباراة النهائية، المقامة على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

وقال الشناوي عقب اللقاء: «اللاعبون قدموا مباراة كبيرة والتزموا تمامًا بتعليمات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، وحققنا المطلوب من اللقاء، وهو الفوز والتأهل إلى النهائي. نسعى بقوة لحصد البطولة لإسعاد جماهير الأهلي الوفية».

وأضاف قائد الأهلي: «جمهور الأهلي هو المحرك الأساسي لكل الانتصارات، ودائمًا يقف خلفنا في كل المواقف. هدفنا أن نفرحهم دائمًا بالتتويج بالبطولات وحصد المزيد من الإنجازات».

وأشار الشناوي إلى أن الفريق جاهز لمواجهة أي منافس في المباراة النهائية، مؤكدًا أن الأهلي يدخل كل بطولة بهدف واحد فقط هو التتويج.

كما وجه الشناوي الشكر إلى اللجنة المنظمة للبطولة، وخاصة الجانب الإماراتي، على التنظيم المميز وتوفير كل سبل النجاح للبطولة، متمنيًا أن ينجح الأهلي في إضافة لقب جديد إلى خزائنه من خلال التتويج بكأس السوبر المصري.

وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى النهائي بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين.

سجل هدفي الأهلي محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 19 وجراديشار في الدقيقة 52، فيما أحرز مروان عثمان هدف سيراميكا الوحيد في الدقيقة 41.