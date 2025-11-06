المرور على 45 منشأة غذائية وغلق 11 وتحرير 49 محضر مخالفة في حملة لصحة الإسماعيلية

شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية، حملة على بعض المنشآت الغذائية بمدينة الإسماعيلية؛ للتأكد من صلاحية الأغذية المتداولة بالأسواق للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، باستمرار الحملات على المنشآت الغذائية؛ حرصًا على سلامة المواطنين وضمان جودة المنتجات المتداولة.

وأوضحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى قيام مراقبي مكتب الأغذية بديوان مديرية الصحة والإدارات الصحية بالمرور الميداني على ٤٥ منشأة غذائية على مستوى المحافظة وتشمل محال بقالة، سوبر ماركت، مطاعم، أسواق، تم خلالها سحب ٥ عينات غذائية وإرسالها للمعمل للتأكد من سلامتها، وأسفرت الحملة عن إعدام ٧٥ كيلو أغذية و٥ لتر سوائل منتهية الصلاحية، وتحرير ٤٩ محضر مخالفات تنوعت بين ٢٣ محضر عدم وجود شهادة صحية، و٢٦ محضر لعدم نظافة المنشأة، والتوصية بالغلق الإداري لعدد ١١ منشآت غذائية لعدم وجود رخصة ووجود خطر داهم على الصحة العامة.

تمت الحملة تحت إشراف دكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي، وبرئاسة الأستاذ السيد النمر مراقب عام الأغذيه بمديرية الصحة، وبالتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بمختلف الإدارات الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة؛ للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.