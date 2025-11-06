خبير أمني يحذر: جهات خفية تتلاعب بالمجتمعات عبر الشاشات

حذر العميد الدكتور رامي غيط، الخبير الأمني وخبير تكنولوجيا المعلومات، من التأثير الخطير للذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الرقمي على المجتمعات، مشيرًا إلى أن هناك جهات خفية تسعى لاستغلال هذه التقنيات للتلاعب بالأفكار والسلوكيات.

استخدام الذكاء الاصطناعي

وأوضح غيط خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن استخدام الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، من التعاملات المصرفية وبطاقات الدفع الإلكتروني، إلى المواصلات العامة ومنصات التواصل الاجتماعي، وحتى الألعاب التي يلعبها الأطفال.



وأضاف أن الأجهزة الأمنية تبذل جهودًا كبيرة لحماية المواطنين من التلاعب والمخاطر الرقمية، لكن الاستخدام غير الواعي للتقنيات الرقمية قد يعرّض الأفراد للخطر.

الهواتف والتطبيقات الحديثة

وأشار إلى أن الهواتف والتطبيقات الحديثة قادرة على التعرف على المستخدم، وتوجيه المحتوى بما يتناسب مع اهتماماته، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى توجيه فكري وتجاري خفي، خصوصًا للأطفال والشباب.



وأكد أن بعض الجهات قد تستخدم هذه التقنية لتشكيل سلوكيات رقمية قد تؤثر على التفكير واتخاذ القرارات، بما في ذلك جوانب سياسية أو اجتماعية.



وحذر خبير التكنولوجيا من أن بعض الأفراد قد ينجرون دون وعي إلى أفعال رقمية غير قانونية، مشددًا على أهمية تعليم الشباب التعامل الآمن مع التكنولوجيا وتعزيز وعيهم الرقمي.



وختم غيط حديثه بالتأكيد على أن تحويل الذكاء الاصطناعي إلى أداة بناء وإبداع يتطلب وعيًا مجتمعيًا شاملاً، وتوجيه استخدامه نحو الإنتاج والإيجابية بدل الانغماس في محتوى رقمي ضار.

