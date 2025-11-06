متحدث الأوقاف: التربية السليمة وسلوك المواطن أساس تقدم الدولة

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن تعزيز السلوكيات السليمة لدى جميع فئات المجتمع يمثل حجر الزاوية في نهضة مصر وتحقيق توجهات الدولة.

وأوضح رسلان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن وزارة الأوقاف من خلال مجلة "وقاية" تسعى إلى تنمية الإنسان فكريًا وسلوكيًا، وغرس القيم المصرية الأصيلة، لمواجهة التحديات المعاصرة، لا سيما في ظل انتشار المعلومات المغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار رسلان إلى أن المجلة تهدف إلى الوصول إلى جميع الفئات العمرية والأماكن المختلفة في الجمهورية، لتقديم رسائل تربوية ملائمة لكل فئة، مع التركيز على القضايا المحلية الهامة مثل ترشيد استهلاك المياه، مكافحة الشائعات، حماية السياحة، تعزيز الوعي الاقتصادي، ومواجهة السلوكيات الخاطئة التي قد تهدد الشباب مثل الهجرة غير الشرعية أو الإهمال في قواعد المرور والسلامة على الطرق.

وأوضح المتحدث باسم الأوقاف أن مجلة "وقاية" تُعد أداة رئيسية للوزارة في تطوير الوعي العام وتنمية السلوكيات الإيجابية، بالتكامل مع المبادرات الأخرى التي تهدف إلى التأثير المجتمعي الإيجابي، وضمان أن يكون المجتمع أكثر وعيًا واستدامة في ممارسة القيم الصحيحة.

