الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

متحدث الأوقاف: التربية السليمة وسلوك المواطن أساس تقدم الدولة

الدكتور أسامة رسلان
الدكتور أسامة رسلان
محمد شحتة

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن تعزيز السلوكيات السليمة لدى جميع فئات المجتمع يمثل حجر الزاوية في نهضة مصر وتحقيق توجهات الدولة.

وأوضح رسلان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن وزارة الأوقاف من خلال مجلة "وقاية" تسعى إلى تنمية الإنسان فكريًا وسلوكيًا، وغرس القيم المصرية الأصيلة، لمواجهة التحديات المعاصرة، لا سيما في ظل انتشار المعلومات المغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار رسلان إلى أن المجلة تهدف إلى الوصول إلى جميع الفئات العمرية والأماكن المختلفة في الجمهورية، لتقديم رسائل تربوية ملائمة لكل فئة، مع التركيز على القضايا المحلية الهامة مثل ترشيد استهلاك المياه، مكافحة الشائعات، حماية السياحة، تعزيز الوعي الاقتصادي، ومواجهة السلوكيات الخاطئة التي قد تهدد الشباب مثل الهجرة غير الشرعية أو الإهمال في قواعد المرور والسلامة على الطرق.

وأوضح المتحدث باسم الأوقاف أن مجلة "وقاية" تُعد أداة رئيسية للوزارة في تطوير الوعي العام وتنمية السلوكيات الإيجابية، بالتكامل مع المبادرات الأخرى التي تهدف إلى التأثير المجتمعي الإيجابي، وضمان أن يكون المجتمع أكثر وعيًا واستدامة في ممارسة القيم الصحيحة.

كيف تعزز مجلة "وقاية" السلوكيات الإيجابية؟

وقال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن إطلاق مجلة "وقاية" يأتي ضمن الجهود المستمرة للوزارة لتعزيز الوعي الديني والاجتماعي لدى جميع فئات المجتمع.

وأوضح أن المجلة تسعى إلى تنمية الإنسان فكريًا وسلوكيًا، ونشر القيم المصرية الأصيلة، بما يعزز السلوكيات الإيجابية ويواجه تحديات العصر، خاصة في ظل انتشار السوشيال ميديا المنحطة.

وأشار رسلان إلى أن المجلة تعمل على الوصول إلى مختلف الفئات العمرية والأماكن في الجمهورية، لتقديم رسائل ملائمة لكل فئة، والتعامل مع القضايا المحلية المهمة، مثل ترشيد استهلاك المياه، ومكافحة التضليل والشائعات، وحماية السياحة، وتنمية الوعي الاقتصادي، بالإضافة إلى مواجهة سلوكيات خاطئة قد تهدد الشباب، مثل الهجرة غير الشرعية أو الإهمال في مراعاة قواعد المرور والسلامة على الطرق.

وأكد المتحدث باسم الأوقاف أن مجلة "وقاية" تُعد إحدى الأدوات الرئيسة للوزارة في تعزيز الوعي وتنمية السلوكيات السليمة، مشيرًا إلى أنها تتكامل مع مبادرات أخرى للوزارة، مثل المبادرات الصحية والتثقيفية، للوصول إلى أعلى مستوى من التأثير المجتمعي الإيجابي.

الأوقاف وقاية السلوكيات الإيجابية الشائعات الوعي مصر

