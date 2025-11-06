الحضري: ركلات الترجيح تعتمد على الحظ وعواد كان أجهز من الشناوي

أشاد عصام الحضري، نجم الكرة المصرية السابق، بالأداء المميز الذي قدمه محمد عواد حارس مرمى الزمالك، بعد تألقه في مباراة فريقه أمام بيراميدز والتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

وكان الزمالك قد حسم بطاقة التأهل إلى النهائي عقب فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم مساء الخميس على استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال الحضري، في تصريحات عبر قناة “أون سبورت”:“ركلات الترجيح تعتمد على الحظ، لكن الأهم أن يكون حارس المرمى جاهزًا ذهنيًا وبدنيًا، ومحمد عواد كان جاهزًا اليوم، وقدم أداءً مميزًا في المباراة”.

وأضاف حارس منتخب مصر السابق:“طالما هناك منافسة قوية بين الحراس فسيظهر الجميع بشكل جيد، وأصعب ركلتين لأي حارس هما الأولى والخامسة، وعواد نجح في التصدي للركلة الخامسة ببراعة”.

وتابع الحضري حديثه عن المقارنة بين عواد والشناوي قائلًا:“لا أعلم إن كان أحمد الشناوي قد درس منافسه جيدًا أم لا، لأنه لم يتمكن من التصدي لأي ركلة، لكن الفارق بين الحراس دائمًا يكون في التركيز ودراسة الخصم، وهو ما فعله عواد بنجاح اليوم”.

وبهذا الفوز، يضرب الزمالك موعدًا مع غريمه التقليدي الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.