عبد الرؤوف يهنئ جماهير الزمالك بالتأهل لنهائي السوبر

أعرب أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق الزمالك، عن سعادته الكبيرة بتأهل فريقه إلى نهائي بطولة كأس السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح، موجهًا التهنئة إلى جماهير القلعة البيضاء على هذا الانتصار الغالي.

وقال عبد الرؤوف في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أبارك لجماهير الزمالك الفوز، المباراة كانت صعبة، واعتمدنا على التحولات الهجومية وغلق مفاتيح لعب بيراميدز، وفرضت علينا بعض التغييرات بسبب الإصابات".

وفاز فريق الزمالك على نظيره بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ستاد آل نهيان في نصف نهائي كأس السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليتأهل الأبيض لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية.