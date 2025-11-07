الخارجية تعلن انتهاء أزمة المعتمر بالحرم المكي.. والمواطن: شكرا على سرعة الاستجابة

قال السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، إن الوزارة تابعت ما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يظهر واقعة داخل الحرم المكي بين مواطن مصري وأحد مسؤولي الشرطة السعودية.



وأوضح الجوهري، أن الوزارة كلفت القنصلية العامة في جدة والسفارة المصرية في الرياض بسرعة التواصل مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية للوقوف على ملابسات الواقعة ومتابعتها بشكل فوري.



وأضاف أن القنصلية تواصلت على الفور مع المواطن المصري المعني، الذي أكد أن الموقف تم احتواؤه وديًا، مشيرًا إلى ما لقيه من احترام وتقدير من جانب السلطات السعودية، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والسعودي.



كما أعرب المواطن عن شكره لوزارة الخارجية المصرية على سرعة استجابتها وتواصلها الدائم، مثمنًا حرصها المستمر على رعاية أبناء الوطن في الخارج وتقديم المساندة القنصلية اللازمة لهم.