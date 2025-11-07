الدكتورة مروة عبد اللطيف مديرا لبرنامج العمران المتكامل بـ هندسة عين شمس

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قرارا بتعيين الدكتورة مروة محمد عبد اللطيف الأستاذ المساعد بكلية الهندسة مديرا لبرنامج العمران المتكامل والتصميم المستدام بالكلية .

وذكر بيان صادر اليوم عن جامعة عين شمس أن القرار لمدة عامين قابلة للتجديد.