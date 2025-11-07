أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قرارا بتعيين الدكتورة مروة محمد عبد اللطيف الأستاذ المساعد بكلية الهندسة مديرا لبرنامج العمران المتكامل والتصميم المستدام بالكلية .
وذكر بيان صادر اليوم عن جامعة عين شمس أن القرار لمدة عامين قابلة للتجديد.
الدكتورة مروة عبد اللطيف مديرا لبرنامج العمران المتكامل بـ هندسة عين شمس
