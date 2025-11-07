لحماية الثروة الحيوانية.. تحصين أكثر من 35 ألف رأس بالوادي الجديد

تواصل مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد فعاليات الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، حيث تم تحصين نحو 35,995 رأسًا من الماشية منذ انطلاقها، ضمن خطة شاملة تستهدف تغطية جميع القرى والمراكز.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف جهود حماية الثروة الحيوانية وصون الأمن الغذائي،

وتواكب الحملة جهود توعوية مكثفة، شملت عقد 16 ندوة إرشادية وتثقيفية لرفع وعي المربين بخطورة الأمراض الوبائية على القطيع وما تسببه من خسائر اقتصادية.

وتُهيب مديرية الطب البيطري بجميع المربين وأصحاب الماشية المبادرة بتقديم حيواناتهم للجان التحصين المنتشرة والتعاون الكامل مع الفرق البيطرية؛ حفاظًا على الثروة الحيوانية ودعمًا لأمن الغذاء بالمحافظة.

📞 للاستفسار والتواصل:

01101088782 – 01005476204