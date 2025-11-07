الزراعة تكشف حقيقة فيديو حالات نفوق الماشية المتداول

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متابعتها ببالغ الدقة للفيديو المتداول على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، والذي يزعم ناشروه أنه يوثق حالات نفوق للماشية في إحدى المزارع المصرية نتيجة الإصابة بمرض الحمى القلاعية.

ونفت الوزارة جملة وتفصيلاً صحة هذا الادعاء، وأوضحت أن هذا الفيديو مزيف ومنسوب كذبًا إلى أحد المزارع في مصر، مشيرة إلى انه بالمتابعة والتحري، تبين أن الفيديو المتداول هو لحالات نفوق في إحدى المزارع بدولة باكستان الشقيقة، وكانت حالة تسمم جماعي بالمزرعة، ضمن آثار الفيضانات والكوارث الطبيعية لديهم، والتي تسببت في وجود بعض المواد السامة اختلطت بالأعلاف والمياه، وليس له أي علاقة بالثروة الحيوانية أو الوضع الصحي للماشية داخل جمهورية مصر العربية.

وأكدت الوزارة أن ذلك الفيديو منشور على منصة يوتيوب منذ فترة بعيدة، ويتم إعادة نشره حاليا، لافتة إلى انه بالمتابعة أيضا تلاحظ بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تنشر بعض الفيديوهات حول إصابات بالحمى القلاعية، ترجع إلى عامي 2012 و2022، بهدف إثارة البلبلة والذعر بين المواطنين.

وتطمئن وزارة الزراعة المواطنين والمربين بأن الوضع الوبائي للثروة الحيوانية في مصر آمن ومطمئن، بفضل جهود الدولة المصرية وخططها الوقائية والاستباقية، حيث يتم تنفيذ حملات قومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية، وعلى رأسها الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بواقع ثلاث حملات دورية شاملة على مدار العام، بهدف حماية الثروة الحيوانية ورفع المناعة وزيادة الإنتاج، كما تواصل اللجان البيطرية الثابتة والمتحركة تنفيذ الحملة القومية الموسعة الجارية حالياً بجميع القرى والمحافظات، وذلك في إطار خطة الوزارة لتأمين الثروة الحيوانية.

وأكدت الوزارة على توافر الأمصال واللقاحات المحلية المعتمدة، والتي يتم إنتاجها بأعلى درجات الفاعلية والجودة والكفاءة، وبنسب تغطية عالية جداً لضمان التحصين الشامل.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مجدداً على أن اللحوم المطروحة في الأسواق آمنة تماماً ولا تشكل أي خطر على صحة المواطنين، شريطة أن تكون من مصدر موثوق ومذبوحة داخل المجازر الرسمية المعتمدة التي تخضع للكشف البيطري الكامل قبل وبعد الذبح.

وتناشد الوزارة جميع المربين ومالكي الماشية التعاون الكامل والفوري مع لجان التحصين البيطرية، وتقديم حيواناتهم لتلقي اللقاحات اللازمة، لما للتحصين من أهمية قصوى في الحفاظ على قطعانهم كخط دفاع أول.

كما تهيب وزارة الزراعة بجميع المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والمصداقية قبل تداول أي معلومات أو مقاطع فيديو، والرجوع إلى المصادر الرسمية الموثوقة بوزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة والمساس بالأمن الغذائي والاقتصادي.

للبلاغات والاستفسارات، يرجى التواصل مع الخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية على الرقم: (19561).



رابط الفيديو الاصلي

https://www.instagram.com/reel/DO8jd5wjVGW/?igsh=d2VndnF2ZXZrZjNv

رابط الفيديو المتداول والمفبرك:

https://www.facebook.com/share/v/1CiLd5VFAh/