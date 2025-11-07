قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بيطري الغربية: تحصين 160 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

الغربية أحمد علي

أعلنت  الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم الجمعة، 160 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثالثة لعام  2025، التى تستمر حتى تحقيق المستهدف.

حملات بيطرية 

وأشارت مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى إن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ  266 ألف و554 حيوان من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، وأن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة.

وأضافت ، أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.

تحصين المواشي 

كان اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، قد أكد أن المحافظة حريصة على دعم كافة الجهود الرامية لحماية الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن حملات التحصين تُعد إجراءً ضرورياً للحفاظ على الماشية وزيادة الإنتاج الحيواني، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والإستقرار الإقتصادي للمربين بالمحافظة.

اخبار محافظة الغربية حملات بيطرية الحمي القلاعية تحصينات المواشي

نشرة المرأة والمنوعات

