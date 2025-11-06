محافظ الغربية يتابع أعمال النظافةوالتجميل: نسعى لأحداث تغيير بمستوى النظافة

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جهود الوحدات المحلية في تجميل مداخل المدن والقرى إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري من الطرق الرئيسية والفرعية وذلك لإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة، وإعادة الشكل الجمالي والحضاري لتحقيق رضا المواطن فيما يخص هذا الملف الهام وللحد من انتشار الأمراض، والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وأكد الجندي على تكثيف أعمال النظافة اليومية بكافة المراكز والمدن وتنفيذ حملات النظافة بصفة مستمرة لتشمل كافة المناطق لإضفاء المظهر الحضاري عليها حتى تصل جميع شوارع المحافظة إلى أفضل مستوى من أعمال النظافة مشددا على عدم السماح لعودة مثل هذه المخلفات والتي تتكرر أماكن تواجدها في بؤر معروفة مرة أخرى والعمل على قدم وساق للارتقاء بمنظومة النظافة.