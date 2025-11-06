قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حظر إقامة أي أعمال لحجز الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية بقانون الري
انخفاض سعر الذهب في السوق القطرية 0.40% الأسبوع الجاري
أدرعي يحذر سكان الجنوب اللبناني: ابتعدوا عن مواقع حزب الله فورا
البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
ننشر توصيات الندوة الدولية المشتركة بين الأزهر والشئون الإسلامية السعودية لتعزيز قيم الوسطية
جيش الاحتلال يعلن عن إنذار عاجل بعد قليل لسكان جنوب لبنان
سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة
تعليمات أخيرة.. 12 معلومة عن مباراة الزمالك وبيراميدز بـ السوبر المصري
قطع المياه عن بعض مناطق جنوب الجيزة مساء الجمعة.. تعرف عليها
استعدادات البعثات المصرية في الخارج لانتخابات مجلس النواب 2025
آلية دول الجوار الثلاثية.. تفاصيل المباحثات بين مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
لائحة السوبر| ركلات جزاء أم وقت إضافي بلقاءات نصف النهائي حال التعادل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال النظافةوالتجميل: نسعى لأحداث تغيير بمستوى النظافة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جهود الوحدات المحلية في تجميل مداخل المدن والقرى إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري من الطرق الرئيسية والفرعية وذلك لإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة، وإعادة الشكل الجمالي والحضاري لتحقيق رضا المواطن فيما يخص هذا الملف الهام وللحد من انتشار الأمراض، والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وأكد الجندي على تكثيف أعمال النظافة اليومية بكافة المراكز والمدن وتنفيذ حملات النظافة بصفة مستمرة لتشمل كافة المناطق لإضفاء المظهر الحضاري عليها حتى تصل جميع شوارع المحافظة إلى أفضل مستوى من أعمال النظافة مشددا على عدم السماح لعودة مثل هذه المخلفات والتي تتكرر أماكن تواجدها في بؤر معروفة مرة أخرى والعمل على قدم وساق للارتقاء بمنظومة النظافة.

اخبار محافظة الغربية تحسبن خدمات المواطنين رفع كفاءة الخدمات الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

الاهلي

قدراته لا تؤهله.. مجدي عبد الغني يهاجم نجم الأهلي

ترشيحاتنا

المتهم

كمية من البودر.. القبض على ديلر مخدرات في القليوبية

المتهمين

تنكروا فى ملابس عمال .. القبض على عصابة سرقة كبلات الانترنت بسوهاج

حريق بيجام

مصرع أسرة كاملة.. شاحن موبايل وراء حريق شقة بشبرا الخيمة

بالصور

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد