تعليم الغربية: اعتماد 47 مدرسة جديدة بالغربية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

كرم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم 47 مدرسة من المدارس الحاصلة على الاعتماد التربوي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بقاعة المناسبات بنادي نقابة المعلمين بطنطا.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك بحضور الأستاذة جيهان مصطفى صابر، وكيل المديرية، الدكتور سراج الديب، مدير إدارة الجودة بالمديرية، الأستاذ محمد فتوح، مدير إدارة الأمن بالمديرية، والأستاذ علي الشاذلي، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بطنطا، ولفيف من قيادات إدارة الجودة بالمديرية والادارات التعليمية.

وخلال كلمته، قدم وكيل الوزارة الشكر لمديري عموم الإدارات التعليمية، ومديري إدارات قياس الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية العشر، كما هنأ مديري المدارس الحاصلة على الاعتماد، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح والتميز.



المدارس الحاصلة على الاعتماد التربوي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هي:

1- روضة مدرسة حامد مرسي فرج للتعليم الأساسي – شرق طنطا

2- الحسين بن علي الابتدائية بسبرباي – شرق طنطا

3- الشهيد عقيد اركان حرب محمد سمير ادريس أبو يوسف المتميزة للغات – شرق طنطا

4- روضة مدرسة عبد العظيم القاضي للتعليم الأساسي– شرق طنطا

5- مدرسة برما الرسمية للغات– غرب طنطا

6- روضة مدرسة أرينا العبد – غرب طنطا

7- روضة مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية – غرب طنطا

8- روضة مدرسة كفر الشيخ سليم الابتدائية المشتركة – غرب طنطا

9- روضة مدرسة عبد العزيز جاويش الابتدائية – غرب طنطا

10- روضة مدرسة الشهيد محمد عطية الحسيني زعير – شرق المحلة

11- روضة مدرسة شهيد طيار عزت علي عبد الرحيم– شرق المحلة

12- روضة مدرسة ديرب هاشم الابتدائية – شرق المحلة

13- روضة مدرسة عبد المجيد كريم – شرق المحلة

14- روضة مدرسة السلام الابتدائية – شرق المحلة

15- مدرسة خلفاء الليثي 1 الابتدائية – شرق المحلة

16- روضة مدرسة أم المؤمنين الابتدائية المشتركة – غرب المحلة

17- روضة مدرسة وحدة المعتمدية الابتدائية– غرب المحلة

18- روضة مدرسة الشهيد النقيب شادي علاء العاصي– غرب المحلة

19- روضة مدرسة الحاجة عائشة السيد ربيع الرسمية للغات– زفتى

20- مدرسة الدكتور نزيه فتحي خلف الابتدائية – زفتى

21- مدرسة إبراهيم سالم الإعدادية للتعليم الأساسي – زفتى

22- مدرسة إبراهيم سالم الابتدائية للتعليم الأساسي – زفتى

23- روضة مدرسة حنون الابتدائية المشتركة – زفتى

24- روضة مدرسة فاطمة الزهراء – زفتى

25- مدرسة اللواء محمد محمود الكفافي– زفتى

26- مدرسة طوخ مزيد الرسمية للغات – السنطة

27- روضة مدرسة لطفي أمين سلامه – السنطة

28- روضة مدرسة شبراقاص المشتركة – السنطة

29- روضة مدرسة أبو بكر الصديق بمحلة زياد – سمنود

30- روضة مدرسة محمد شوقي النجار – سمنود

31- مدرسة بنا أبو صير الابتدائية الجديدة– سمنود

32- مدرسة الراهبين الجديدة للتعليم الأساسي– سمنود

33- روضة مدرسة باحثة البادية– سمنود

34- روضة مدرسة الوحدة الابتدائية بالراهبين– سمنود

35- روضة مدرسة عمر بن الخطاب – سمنود

36- روضة مدرسة الثورة الابتدائية – بسيون

37- روضة مدرسة جناج – بسيون

38- روضة مدرسة منشأة اليعقوبية للتعليم الأساسي– بسيون

39- مدرسة الشهيد إبراهيم عبد الفتاح صالح – بسيون

40- روضة مدرسة دلبشان الابتدائية الجديدة – كفر الزيات

41- روضة مدرسة شبراريس الابتدائية– كفر الزيات

42- روضة مدرسة أبو الغر الابتدائية – كفر الزيات

43- مدرسة ابيار الإعدادية بنات – كفر الزيات

44- مدرسة أبو الغر الابتدائية– كفر الزيات

45- روضة مدرسة علي زين العابدين خليل– كفر الزيات

46- روضة مدرسة عزبة جاد – قطور

47- روضة مدرسة الشهيد منير سند الرسمية للغات– قطور