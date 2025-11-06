قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطع المياه عن بعض مناطق جنوب الجيزة مساء الجمعة.. تعرف عليها
استعدادات البعثات المصرية في الخارج لانتخابات مجلس النواب 2025
آلية دول الجوار الثلاثية.. تفاصيل المباحثات بين مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
لائحة السوبر| ركلات جزاء أم وقت إضافي بلقاءات نصف النهائي حال التعادل
كولر ومانويل جوزيه الأكثر تتويجا بالسوبر المصري
غرفة ملابس الأهلي قبل لقاء السوبر أمام سيراميكا كليوباترا.. صور
مرموش Vs صلاح.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي
ما زال هاربا.. أمن القاهرة يواصل جهوده لضبط قا.تل عروسة جسر السويس
فريق طبي بمستشفى صدر المنصورة ينجح في إجراء منظار تجويف صدري لشاب
كأس السوبر المصري | 11 معلومة عن مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
أول تعليق من حماس على أوامر هدم وإخلاء لعائلات بدوية في النقب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم الغربية: اعتماد 47 مدرسة جديدة بالغربية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

كرم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم 47 مدرسة من المدارس الحاصلة على الاعتماد التربوي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بقاعة المناسبات بنادي نقابة المعلمين بطنطا.

توجيهات محافظ الغربية 

وجاء ذلك بحضور الأستاذة جيهان مصطفى صابر، وكيل المديرية، الدكتور سراج الديب، مدير إدارة الجودة بالمديرية، الأستاذ محمد فتوح، مدير إدارة الأمن بالمديرية، والأستاذ علي الشاذلي، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بطنطا، ولفيف من قيادات إدارة الجودة بالمديرية والادارات التعليمية.

وخلال كلمته، قدم وكيل الوزارة الشكر لمديري عموم الإدارات التعليمية، ومديري إدارات قياس الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية العشر، كما هنأ مديري المدارس الحاصلة على الاعتماد، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح والتميز. 


المدارس الحاصلة على الاعتماد التربوي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هي: 
1-    روضة مدرسة حامد مرسي فرج للتعليم الأساسي – شرق طنطا
2-    الحسين بن علي الابتدائية بسبرباي – شرق طنطا
3-    الشهيد عقيد اركان حرب محمد سمير ادريس أبو يوسف المتميزة للغات – شرق طنطا
4-    روضة مدرسة عبد العظيم القاضي للتعليم الأساسي– شرق طنطا
5-    مدرسة برما الرسمية للغات– غرب طنطا
6-    روضة مدرسة أرينا العبد – غرب طنطا
7-    روضة مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية – غرب طنطا
8-    روضة مدرسة كفر الشيخ سليم الابتدائية المشتركة – غرب طنطا
9-    روضة مدرسة عبد العزيز جاويش الابتدائية – غرب طنطا
10-    روضة مدرسة الشهيد محمد عطية الحسيني زعير – شرق المحلة
11-    روضة مدرسة شهيد طيار عزت علي عبد الرحيم– شرق المحلة
12-    روضة مدرسة ديرب هاشم الابتدائية – شرق المحلة
13-    روضة مدرسة عبد المجيد كريم – شرق المحلة
14-    روضة مدرسة السلام الابتدائية – شرق المحلة
15-    مدرسة خلفاء الليثي 1 الابتدائية – شرق المحلة
16-    روضة مدرسة أم المؤمنين الابتدائية المشتركة – غرب المحلة
17-    روضة مدرسة وحدة المعتمدية الابتدائية– غرب المحلة
18-    روضة مدرسة الشهيد النقيب شادي علاء العاصي– غرب المحلة
19-    روضة مدرسة الحاجة عائشة السيد ربيع الرسمية للغات– زفتى
20-    مدرسة الدكتور نزيه فتحي خلف الابتدائية – زفتى 
21-    مدرسة إبراهيم سالم الإعدادية للتعليم الأساسي – زفتى
22-    مدرسة إبراهيم سالم الابتدائية للتعليم الأساسي – زفتى
23-    روضة مدرسة حنون الابتدائية المشتركة – زفتى
24-    روضة مدرسة فاطمة الزهراء – زفتى
25-    مدرسة اللواء محمد محمود الكفافي– زفتى
26-    مدرسة طوخ مزيد الرسمية للغات – السنطة
27-    روضة مدرسة لطفي أمين سلامه – السنطة
28-    روضة مدرسة شبراقاص المشتركة – السنطة
29-    روضة مدرسة أبو بكر الصديق بمحلة زياد – سمنود
30-    روضة مدرسة محمد شوقي النجار – سمنود
31-    مدرسة بنا أبو صير الابتدائية الجديدة– سمنود
32-    مدرسة الراهبين الجديدة للتعليم الأساسي– سمنود
33-    روضة مدرسة باحثة البادية– سمنود
34-    روضة مدرسة الوحدة الابتدائية بالراهبين– سمنود
35-    روضة مدرسة عمر بن الخطاب – سمنود
36-    روضة مدرسة الثورة الابتدائية – بسيون
37-    روضة مدرسة جناج – بسيون
38-    روضة مدرسة منشأة اليعقوبية للتعليم الأساسي– بسيون
39-    مدرسة الشهيد إبراهيم عبد الفتاح صالح – بسيون
40-    روضة مدرسة دلبشان الابتدائية الجديدة – كفر الزيات
41-    روضة مدرسة شبراريس الابتدائية– كفر الزيات
42-    روضة مدرسة أبو الغر الابتدائية – كفر الزيات
43-    مدرسة ابيار الإعدادية بنات – كفر الزيات
44-    مدرسة أبو الغر الابتدائية– كفر الزيات
45-    روضة مدرسة علي زين العابدين خليل– كفر الزيات
46-    روضة مدرسة عزبة جاد – قطور 
47-    روضة مدرسة الشهيد منير سند الرسمية للغات– قطور

اخبار محافظة الغربية اعتماد مدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

الاهلي

قدراته لا تؤهله.. مجدي عبد الغني يهاجم نجم الأهلي

هدير عبد الرازق

في حالة انهيار.. هدير عبد الرازق داخل "سجن النسا" عقابا على خدش الحياء

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في مدن ومحافظات مصر اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في مدن ومحافظات الجمهورية اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

بالصور

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد