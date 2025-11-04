إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمياه ترعة بالغربية

شهد الطريق الفرعي "زفتي ـ ميت الحارون " بمحافظة الغربية صباح اليوم إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص في مياه ترعة بسبب السرعه الزائدة.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا لمستشفيات زفتي وطوارىء طنطا الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعه الزائده بخط "ميت الحارون ـ زفتي" بنطاق دائرة المركز.

تحرك عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

اسعاف المصابين

وأسفر الحادث عن سقوط 6 مصابين بينهم شباب وفتيات ونقلوا لإسعافهم بالجهات الطبية .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.