السوبر المصري.. سيراميكا يطمح لصناعة التاريخ أمام الأهلي في نصف النهائي
حزب الله: نؤكد حقنا ‏المشروع في مقاومة الاحتلال والوقوف إلى جانب جيشنا
مصر تدخل خط استثمار الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات البيئية
الري: إطلاق تجريبي لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد المخالفات بـ التابلت
جوع ومقابر جماعية .. كوارث مفزعة في السودان
الأيام البيض.. حكم من نسي صيامها وهل يمكن قضاؤها؟
غيابات مؤثرة في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز بالسوبر المصري
باختيار مؤتمر اليونسكو | العناني مديرًا للمنظمة بعدد أسواق غير مسبوق
عبدالرؤوف يستقر على تشكيل الزمالك لموقعة بيراميدز في كأس السوبر
بيراميدز جاهز لموقعة الزمالك في السوبر.. يورتشيتش يستقر على التشكيل المتوقع
قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر
الأرصاد: طقس خريفي دافئ نهارًا وبارد ليلًا.. وتحذيرات من شبورة وأمطار الأيام المقبلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
استلام رفات القديس"حبيب جرجس" بإيبارشية مسيساجا وڤانكوڤر وغربي كندا

الأنبا مارتيروس
الأنبا مارتيروس
ميرنا رزق

استلمت إيبارشية مسيساجا وڤانكوڤر وغربي كندا، أمس، رفات القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس، حيث تَسلّم الرفات الأب الراهب القمص بنيامين المحرقي المدرس بإكليريكية الأنبا رويس، وتَسلّم معه وثيقة معتمدة من نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس شرق السكة الحديد.

وفي سياق آخر ، تفقد نيافة الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، مدرسة “القديس يوسف النجار” للحرفيين بكنيسة السيدة العذراء (المطرانية) بحلوان.

شملت الجولة متابعة أقسام المدرسة وسير التدريب العملي في مختلف التخصصات المتاحة حاليًا،رافق نيافته المهندس أشرف رزق الله مدير مشروع “أكاديمية ناس” إحدى مؤسسات مجموعة سامي سعد، والمهندس كيرلس وجدي منسق مؤسسة “إيجي كوبت” للتدريب المهني.

وخلال الزيارة، تعرّف الحضور على الأنشطة التدريبية المختلفة، وأبدوا إعجابهم بمستوى المدربين والطلاب والتجهيزات.

كما تم الاتفاق على تعاون مشترك بين المدرسة والمؤسستين لافتتاح تخصصات جديدة، وإصدار شهادات تدريب معتمدة خلال الفترة المقبلة، دعمًا لشباب الإيبارشية وتأهيلهم لسوق العمل.

إيبارشية مسيساجا إيبارشية مسيساجا وڤانكوڤر القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس إكليريكية الأنبا رويس

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر بختام التعاملات اليوم

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

جانب من الأعمال والحرف اليدوية

تراثنا يجمعنا.. بازار سنوي يحتفي بالحرف والهوية الفلسطينية

القومي للمرأة ينظم تدريباً مكثفاً لمتابعي العملية الانتخابية

القومي للمرأة ينظم تدريباً مكثفاً لمتابعي انتخابات مجلس النواب 2025

نفقة الدولة

الصحة: 902 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بـ8 مليارات جنيه خلال شهرين

بالصور

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

