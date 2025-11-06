استلام رفات القديس"حبيب جرجس" بإيبارشية مسيساجا وڤانكوڤر وغربي كندا

استلمت إيبارشية مسيساجا وڤانكوڤر وغربي كندا، أمس، رفات القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس، حيث تَسلّم الرفات الأب الراهب القمص بنيامين المحرقي المدرس بإكليريكية الأنبا رويس، وتَسلّم معه وثيقة معتمدة من نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس شرق السكة الحديد.

وفي سياق آخر ، تفقد نيافة الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، مدرسة “القديس يوسف النجار” للحرفيين بكنيسة السيدة العذراء (المطرانية) بحلوان.

شملت الجولة متابعة أقسام المدرسة وسير التدريب العملي في مختلف التخصصات المتاحة حاليًا،رافق نيافته المهندس أشرف رزق الله مدير مشروع “أكاديمية ناس” إحدى مؤسسات مجموعة سامي سعد، والمهندس كيرلس وجدي منسق مؤسسة “إيجي كوبت” للتدريب المهني.

وخلال الزيارة، تعرّف الحضور على الأنشطة التدريبية المختلفة، وأبدوا إعجابهم بمستوى المدربين والطلاب والتجهيزات.

كما تم الاتفاق على تعاون مشترك بين المدرسة والمؤسستين لافتتاح تخصصات جديدة، وإصدار شهادات تدريب معتمدة خلال الفترة المقبلة، دعمًا لشباب الإيبارشية وتأهيلهم لسوق العمل.