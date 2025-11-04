محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير كورنيش كفر الزيات لتحويله إلى متنفس حضري عصري

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أعمال تطوير كورنيش كفر الزيات، والتي تأتي ضمن رؤية متكاملة لتحويل الكورنيش إلى واجهة حضرية متميزة ومتنفس عام راقٍ يخدم أبناء المدينة ويعزز من مقوماتها السياحية والحضرية.



وأكد المحافظ أن المشروع يستهدف إعادة صياغة الكورنيش بما يحقق التوازن بين الجمال العمراني والراحة المجتمعية، مشيراً إلى أن أعمال التطوير تتضمن إعادة تخطيط المساحات الخضراء، وزراعة أنواع جديدة من الأشجار والنباتات الملائمة لطبيعة المنطقة، بما يضفي طابعاً بيئياً وصحياً على المكان، كما سيتم توفير أماكن جلوس متطورة ومريحة لخدمة الزوار، مع الاهتمام بالعناصر الجمالية التي تليق بواجهة مدينة كفر الزيات.



وأضاف أن المشروع يتضمن أيضاً رفع كفاءة منظومة الإضاءة بالكامل من خلال تركيب أعمدة إنارة حديثة موزعة بعناية تضمن رؤية ليلية آمنة ومريحة، مؤكداً أن الإضاءة ليست فقط عنصراً وظيفياً، بل جزء من الهوية البصرية للكورنيش، بما يعكس روح المدينة ويخلق أجواءً جاذبة خلال الفترات المسائية.



وشدد محافظ الغربية على أن تطوير الكورنيش يُعد خطوة محورية ضمن رؤية المحافظة لرفع كفاءة المرافق العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن الدولة تولي أهمية كبرى لتطوير المدن الواقعة على ضفاف النيل لما تمثله من قيمة ثقافية وتاريخية ومجتمعية، مشيراً إلى أن كفر الزيات تستحق واجهة حضارية تليق بتاريخها وسكانها.



واختتم الجندي تصريحاته بالتأكيد على أن محافظة الغربية مستمرة في متابعة المشروعات ميدانياً، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية لضمان تنفيذ الأعمال وفقاً لأعلى المعايير الفنية والهندسية، وبما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية في دعم التنمية الحضرية وتحسين جودة الحياة في مختلف المحافظات.



في سياق اخر، أكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تتابع باستمرار أداء المخابز والأسواق لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن أي شكاوى ترد إلى المحافظة يتم التعامل معها فورًا وبشفافية كاملة، تحقيقًا للانضباط التمويني وحمايةً لحقوق المواطنين.



وأشار إلى أن الحملات الرقابية المفاجئة مستمرة في جميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لسياسة الدولة في مراقبة الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بالجودة المطلوبة، مؤكدًا أن الهدف الأسمى هو صون حق المواطن في الحصول على خبز آمن ومطابق للمواصفات دون تلاعب أو تقصير.



وأكد على تكثيف الرقابة التموينية على المخابز ومتابعة شكاوى المواطنين ميدانيًا لضمان جودة الخبز المدعم، مبينا أن اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمخابز برئاسة اللواء محمد عناني، وبالتعاون مع مديرية التموين ومديرية الصحة، شنت حملة تفتيشية مفاجئة اليوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2025 على عدد من المخابز بقرية شبراقاص التابعة لمركز السنطة .. وأسفرت الحملة عن تحرير 11 محضر مخالفة تموينية وصحية.