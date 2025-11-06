ضبط 352 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية بالغربية

صادرت مديرية الطب البيطري بالغربية، 352 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

دعم الخدمات البيطرية

وكانت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، قد قادت لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شركة البيئة والمسطحات والجهات المعنية ، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية .

ردع مخالفين



وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية ، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالي 352 عبوة.



وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجري شئونها.