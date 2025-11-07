قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرنسا تدعو رعاياها إلى مغادرة مالي فوراً بسبب تدهور الأوضاع الأمنية
رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025
عبادة عظيمة.. يسري جبر يوضح حكم الصلاة على النبي بنية طلب شيء معين
فيفا يعلن موعد قرعة ملحق كأس العالم 2026 .. والأوروبي في زيوريخ
انطلاق فعاليات معرض بيتي للاستثمار العقاري المصري بالرياض بحضور رسمي رفيع المستوى| صور
المهن الرياضية تعلن تفاصيل مشروع الكود المهني للتوصيف والتوظيف
مفاجآت جديدة في قضية سرقة آثار متحف الحضارة| خاص
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025
حل مشكلة منع طلاب تجارة القاهرة من الامتحانات بعد تدخل رئيس الجامعة
الشباب والرياضة تستقبل أبطال منتخب مصر لكرة السرعة بعد التتويج ببطولة العالم في الهند
تعليق غير متوقع من حمدي الوزير على شائعة وفاته
انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

المهن الرياضية تعلن تفاصيل مشروع الكود المهني للتوصيف والتوظيف

نقابة المهن الرياضية
نقابة المهن الرياضية

في خطوة تُعد الأولى من نوعها، أعلنت النقابة العامة للمهن الرياضية إطلاق مشروع "الكود المهني للتوصيف والتوظيف الرياضي"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة.

شهد المؤتمر حضور الدكتور فهد بن نايف، رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة جلوس، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور كمال درويش مستشار اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، وأعضاء مجلس إدارة النقابة، وعمداء كليات علوم الرياضة، والنقباء الفرعيين بالمحافظات، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين.

يهدف المشروع إلى تنظيم المهن الرياضية وفق معايير علمية ومؤسسية حديثة، من خلال الربط بين المؤهل الأكاديمي والمسمى المهني لضمان العدالة في سوق العمل، ومنع الممارسات غير المؤهلة داخل المنظومة الرياضية.

وأكدت النقابة أن الكود يستند إلى المادة (77) من الدستور المصري وقانون النقابة رقم 3 لسنة 1987، ويتكامل مع مبادرات الدولة في التحول الرقمي والحوكمة المهنية، بما يسهم في إعداد سجل وطني للمهن الرياضية وربط تراخيص المزاولة بالكود المهني المعتمد.

وقال الدكتور فتحي ندا النقيب العام للمهن الرياضية خلال المؤتمر إن المشروع يمثل خطوة إصلاحية محورية لترسيخ الاحتراف والانضباط في المجال الرياضي، ودعم خطط الدولة في تنمية القوى العاملة الرياضية، مؤكدًا أن الرياضة أصبحت ركيزة من ركائز الأمن القومي والتنمية المستدامة.

وأضاف ندا أن الكود يشمل إنشاء نظام وطني ذكي للحصر المهني ومنصة إلكترونية لتسجيل الممارسين، مع ربطها بجهات الدولة المعنية مثل وزارة الشباب والرياضة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة القوى العاملة لضمان دقة البيانات وتكاملها.

كما أشار نقيب المهن الرياضية أن الكود سيتم تحديثه دوريًا من خلال لجنة فنية متخصصة تراجع المستجدات العلمية كل عامين، بما يضمن مواكبته للتطورات التقنية والمهنية في القطاع الرياضي.

وفي ختام المؤتمر، دعا فتحي ندا جميع المؤسسات والاتحادات والأندية الرياضية إلى التعاون الكامل في تطبيق الكود، وتحديث بيانات العاملين، في مؤكدة أن المشروع ليس مجرد إجراء إداري، بل مبادرة وطنية لإعادة الاعتبار للمهنة الرياضية وترسيخ قيم المسؤولية والاحتراف.

النقابة العامة للمهن الرياضية الدكتور فهد بن نايف رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة جلوس كليات علوم الرياضة

