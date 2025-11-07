مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي تشارك في حملات تعزيز مكانة المرأة

قدمت مؤسسة أبو العينين الخيرية للنشاط الاجتماعي، بالتعاون مع التحالف الوطني، العديد من أشكال الدعم والتمكين للمرأة، مثل مبادرة ست الستات لتعليم السيدات صناعة الخبز بأنواعه المختلفة.

كما تقدم مؤسسة أبو العينين الخيرية، مشروع محو الأمية للتيسير على المرأة المعيلة، وتدريب السيدات على الحرف والمشغولات اليدوية والخياطة.

وتشارك مؤسسة أبو العينين، في معرض ديارنا لتسويق مشاريع الأسر المنتجة، وتقيم المؤسسة بالتعاون مع التحالف الوطني مجموعة من الندوات عن إدارة المال بشكل أفضل وتشجيع ريادة الأعمال من خلال شبكة دعم مجتمعي.

أنشئت مؤسسة أبو العينين الخيرية عام 1980م، انطلاقا من المسئولية المجتمعية بهدف تنمية وتحفيز وتطوير المجتمع اقتصاديا وتعليميا واجتماعيا.