حمدي الوزير: عملت 13 فيلما عن التحــ.رش بسبب سيستم الإنتاج

حل الفنان حمدي الوزير ضيفًا على الإعلامية ياسمين عز في برنامجها كلام الناس، وخلال وجوده تحدث عن سبب مشاركته في 13 فيلم يُناقش قضية التحرش، بالإضافة إلى العديد من الأمور الخاصة به وعن بعض الشائعات التي تخرج بين الحين والآخر بوفاته.

وقال حمدي الوزير: عملت 13 فيلم عن التحرش بسبب سيستم إنتاج ولو حد نجح في حاجة بيكملوا على ده إلا لو فيه مخرج عبقري ويستطيع أنه يوصل وجهة نظره مثل الأستاذ سعيد مرزوق مرة كلمني في التليفون وقالي نفسي أعملك حاجة قولتلته طبعًا وقالي تعلالي في البيت روحتله وكانت أول مرة فقالي أنا بعمل فيلم المغتصبون وأنت مفروض عليا وأنت في وسطهم حسين فهمي وأنا عاوز ممثل فروحت وكالة البلح اشتريت قلم حواجب وبلوفر وبنطلون وروحتله ودخلت غيرت وخرجتله وقالي هو ده اللي عاوزه.

وعن شائعات وفاته وقتله في سيارة بـ التجمع التي انتشرت خلال الفترة الماضية قال: الناس موتوني كذا مرة وقالوا أني اتقتلت في التجمع وعمري ما روحت المكان غير مرة واحدة وماعرفش مين مصدر الإشاعة واللي حارب في يوم من الأيام لـ وطنه مش بيخاف من حاجة وأنا محب لوطني ومعندناش خلاف بين عائلتي وعيلتي معروفة ومفيش مشاكل بينا خالص.