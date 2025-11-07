قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب سمسرة بيع شقة .. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالشرابية
حقك عليا .. أول رد من روبي بعد الزج باسمها في خلافات أسرية
الهلال يكتسح النجمة برباعية في الدوري السعودي
مؤسسة أبو العينين الخيرية.. 40 عاما من العمل الجاد في دعم الثقافة والمجتمع
الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين 2025
هوندا S2000 تتحول إلى كوبيه خارقة.. بإطلالة الـ سوبر كار
حمدي الوزير: خُفت من نفسي في المغتصبون لهذا السبب
قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية
بعد تريند الجلابية.. سمر فودة تعتذر: أنا فلاحة وفخورة بأهلي ومكنش قصدى
الخزانة الأمريكية تزيل اسم الرئيس السوري أحمد الشرع من قائمة العقوبات
رئيس الاتحاد الدولي للرماية: الرئيس السيسي صاحب رؤية ملهمة جعلت العاصمة الإدارية نموذجًا عالميًا
تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري
حمدي الوزير: عملت 13 فيلما عن التحــ.رش بسبب سيستم الإنتاج

حمدي الوزير
حمدي الوزير

حل الفنان حمدي الوزير ضيفًا على الإعلامية ياسمين عز في برنامجها كلام الناس، وخلال وجوده تحدث عن سبب مشاركته في 13 فيلم يُناقش قضية التحرش، بالإضافة إلى العديد من الأمور الخاصة به وعن بعض الشائعات التي تخرج بين الحين والآخر بوفاته.

وقال حمدي الوزير: عملت 13 فيلم عن التحرش بسبب سيستم إنتاج ولو حد نجح في حاجة بيكملوا على ده إلا لو فيه مخرج عبقري ويستطيع أنه يوصل وجهة نظره مثل الأستاذ سعيد مرزوق مرة كلمني في التليفون وقالي نفسي أعملك حاجة قولتلته طبعًا وقالي تعلالي في البيت روحتله وكانت أول مرة فقالي أنا بعمل فيلم المغتصبون وأنت مفروض عليا وأنت في وسطهم حسين فهمي وأنا عاوز ممثل فروحت وكالة البلح اشتريت قلم حواجب وبلوفر وبنطلون وروحتله ودخلت غيرت وخرجتله وقالي هو ده اللي عاوزه.

وعن شائعات وفاته وقتله في سيارة بـ التجمع التي انتشرت خلال الفترة الماضية قال: الناس موتوني كذا مرة وقالوا أني اتقتلت في التجمع وعمري ما روحت المكان غير مرة واحدة وماعرفش مين مصدر الإشاعة واللي حارب في يوم من الأيام لـ وطنه مش بيخاف من حاجة وأنا محب لوطني ومعندناش خلاف بين عائلتي وعيلتي معروفة ومفيش مشاكل بينا خالص.

حمدي الوزير ياسمين عز الفنان حمدي الوزير

إسماعيل الليثي

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف والتقرير الطبي يوضح

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر مقرب لـ إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إسماعيل الليثي

أسبوعان تحت الملاحظة وأجهزة تنفس | أستاذ مخ وأعصاب يعلق على تطورات حالة إسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

أسماء الدمرداش

طبيبة سيدات قدم الأهلي تكشف تفاصيل إصابة إيمان حسن وأشرقت عادل

سيدات بالنادي الأهلي

سيدات طائرة الأهلي يهزم العبور في دوري المرتبط

رجال بالنادي الأهلي

رجال طائرة الأهلي يفوز على المنيا في دوري المرتبط

طريقة تحضير كيكة الليمون بطريقة سهلة وسريعة

كيف تختارين السيروم المثالي لبشرتك مع تغير الفصول لتتألقي في كل موسم؟

كيف يؤثر الشبت في جسمك عند إضافته إلى السلطة يوميًا؟

إهانة ملكة جمال المكسيك تُفجّر أزمة في مسابقة عالمية

ايمان عبد اللطيف

3 بدائل أمام سكان الإيجار القديم | تفاصيل هامة

حقيقة واقعة الحرم المكي

انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

إنجى عبدالله

لم يعد ينفع سوى الدعاء.. تدهور الحالة الصحية لـ إنجي عبد الله بعد إصابتها بورم جذع المخ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

