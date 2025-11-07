عمرو أديب لناخبي النواب: ربنا هيحاسبك على اختيارك .. وشاور على اللي يستحق

وجه الاعلامي عمرو أديب، رسالة هامة المواطنين الناخبين في انتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أن الصوت الانتخابي يجب أن يكون للأفضل وليس للفاسد.

واضاف أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن الانتخابات سيكون عليها اقبال والناس تختار الاختيار الجيد، متابعا أن :"أي حد رايح يختار حد بيكون عارف هو فاسد أو انسان جيد وياريت تختار الإنسان اللي بيستحق واختار الأفضل وبلاش الفاسد".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن :"هذا الفاسد مكنش ليه لازمة واتحدث هنا عن الفردي، وبينك وبين الصندوق وبين ربنا واختيارك عليه حساب واختار صح".