تحصين 65 ألف رأس ماشية ضد أمراض معدية بالقليوبية

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مجهودات مديرية الطب البيطري في تنفيذ الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية التي تهدف إلى الوقاية من الأمراض الوبائية، وتنفيذ توجيهاته بضرورة تكثيف الإجراءات الوقائية ورفع كفاءة منظومة التحصين لضمان حماية الثروة الحيوانية من أي مخاطر صحية قد تهددها.

وفي هذا السياق فقد تم تحصين نحو 65 ألف رأس من الأبقار والجاموس والأغنام ضد أمراض خطيرة ومعدية، منها الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ومرض السات 1(SAT 1)، لضمان تحقيق حماية شاملة للثروة الحيوانية بالمحافظة، تحت إشراف الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، مؤكداً أن المديرية تعمل من خلال لجان ثابتة بجميع الوحدات البيطرية، إلى جانب فرق متنقلة تجوب القرى والمزارع "من بيت إلى بيت"، لضمان وصول خدمات التحصين لكل المربين دون إستثناء.

كما تم التأكيد على أهمية تكاتف المربين وأصحاب المزارع مع فرق التحصين لضمان نجاح الجهود الوقائية، إذ يُعد التحصين الركيزة الأساسية لصون الثروة الحيوانية بما يعزز أمن الغذاء الوطني ويقوي دعائم الإقتصاد المحلي.