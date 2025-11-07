روبي تروج لأحدث أغانيها بعنوان حقك عليا

روجت الفنانة روبي عن لأغنيتها الجديدة

بعنوان «حقك عليا»، والتي من المقرر أن تُطرح خلال الفترة المقبلة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية، دون الكشف عن موعد محدد للطرح.



وقد كان إسلام صيام، مدير أعمال الفنانة روبي، قد أصدر بيانًا رسميًا عبر خاصية «ستوري» على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، استنكر خلاله الزج باسمها في خلافات أسرية تخص إحدى العائلات الفنية الشهيرة.

وتستعد روبي خلال الأيام القليلة المقبلة لإطلاق أغنيتها الجديدة "حقك عليا" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وعلى مختلف منصات الموسيقى الرقمية.

وتأتي الأغنية بعد سلسلة من الحفلات الناجحة التي أحيتها روبي خلال الفترة الماضية داخل مصر وخارجها، كما تستعد لطرح مجموعة من الأغنيات الجديدة خلال المرحلة القادمة.