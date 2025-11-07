إسطنبول تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو ومسئولين إسرائيليين

أصدرت النيابة العامة في إسطنبول، اليوم الجمعة، مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من المسؤولين الإسرائيليين، بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.



وأوضحت النيابة في بيانها أن عدد المشتبه بهم يصل إلى 37 شخصًا، من بينهم نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، مشيرة إلى أن هؤلاء متهمون بالمشاركة في القصف المكثف على قطاع غزة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.



وأشار البيان إلى أن السلطات التركية تتخذ هذه الإجراءات في إطار التحقيقات الدولية المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي الإنساني، فيما يأتي الإعلان في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين.



وأكدت مصادر إعلامية أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها على المستوى الدولي ضد مسؤولين إسرائيليين، وقد تؤدي إلى تداعيات دبلوماسية كبيرة على العلاقات بين تركيا وإسرائيل، خاصة في ظل متابعة المجتمع الدولي للقضية الإنسانية في غزة.



ويأتي هذا الإعلان بعد تحذيرات محامين إسرائيليين دوليين من وجود أدلة على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب خلال العمليات العسكرية في القطاع، حيث وثقت جهات حقوقية عدة حالات استهداف للمناطق المدنية وإعاقة وصول المساعدات الطبية والغذائية.



وتعد هذه الخطوة التركية استجابة قانونية مهمة للضغط الدولي من أجل مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات المحتملة، وسط دعوات منظمات حقوق الإنسان لمحاسبة كل من يثبت تورطه في جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية.