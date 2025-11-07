قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الولايات المتحدة تضغط لاعتماد خطة ترامب بشأن غزة كمرجع في القانون الدولي
ربنا هينزل العدالة | رسالة نارية من عمرو أديب للاعبي الزمالك في نهائي الكأس
والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام
ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد ثنائية سالم الدوسري أمام النجمة
ياسمينا العبد تشارك صورة مع شريهان .. وتوجه لها رسالة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي على لقب كأس السوبر بالإمارات
حسد أم قَدَر | ماذا حدث لـ إسماعيل الليثي؟ حكاية حفلة قلبت بغَمّ
علي الدين هلال يرد على دعوات حذف العربية من جمهورية مصر .. فيديو
الأزهر: مرتكبو تفجير مسجد بالعاصمة الإندونيسية تجردوا من كل تعاليم الدين والقيم الإنسانية
وفاة جيمس واتسون .. مكتشف بنية الحمض النووي وأحد أبرز علماء القرن العشرين
أوراق المشروعات وفيزا البنك.. مهندس يروي تفاصيل تعرضه للسرقة بالجيزة
تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في مواجهة لقب السوبر المصري بالإمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائمة منتخب هولندا لمواجهتي بولندا وليتوانيا

منتخب هولندا
منتخب هولندا
القسم الرياضي

أعلن رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، عن قائمة "الطواحين" لمواجهتين حاسمتين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 أمام بولندا وليتوانيا والتي شهدت عودة المدافع ماتيس دي ليخت، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وشهدت التشكيلة التي أُعلنت اليوم الجمعة، وتضم 25 لاعبا، بعض التغييرات مقارنة بالتشكيلة التي فازت بمباراتي المجموعة السابعة على مالطا وفنلندا الشهر الماضي بينها استدعاء لوتشيانو فالنتي (22 عاما) بعد تألقه مع ناديه فينورد.

وعاد كوينتن تيمبر لاعب خط وسط فينورد إلى التشكيلة بعد انسحابه الشهر الماضي.

وكان تيون كوبمينيرز استُدعي بديلا له حينها، لكنه لم يكن ضمن تشكيلة اليوم.

كما عاد لوتشاريل جيرترويدا إلى تشكيلة الفريق بعد أن لعب مع سندرلاند في مركز قلب الدفاع في الأسابيع القليلة الماضية ليحل محل ظهير ليفربول المصاب جيريمي فريمبونج.

ويدخل دي ليخت إلى التشكيلة بدلا من ستيفان دي فري مدافع إنتر ميلان، بينما يعود نوا لانج رغم قلة مشاركته مع ناديه الجديد نابولي.

وقد تحتاج هولندا فوزا واحدا فقط من آخر مباراتين في دور المجموعات للتأهل إلى نهائيات كأس العالم العام المقبل في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وبفضل فارق الأهداف الكبير، لن تتأثر حظوظ هولندا في التأهل حتى إذا خسر أمام بولندا في وارسو يوم الجمعة المقبل، بشرط أن يفوز في مباراته الأخيرة ضد ليتوانيا في أمستردام يوم الاثنين التالي.

ويتصدر المنتخب الهولندي جدول الترتيب برصيد 16 نقطة من ست مباريات، بفارق ثلاث نقاط أمام بولندا صاحبة المركز الثاني.

وفيما يلي تشكيلة هولندا:

حراس المرمى: مارك فليكن (باير ليفركوزن) روبن روفس (سندرلاند) بارت فيربروخن (برايتون آند هوف ألبيون)

المدافعون: نيثن آكي (مانشستر سيتي) ماتياس دي ليخت (مانشستر يونايتد) دينزل دمفريس (إنتر ميلان) لوتشاريل جيرترويدا (سندرلاند) كيلينشي هارتمان (بيرنلي) يورن تيمبر (أرسنال) ميكي فان دي فين (توتنهام) فيرجيل فان دايك (ليفربول) يان بول فان هيكه (برايتون).

لاعبو الوسط: فرينكي دي يونج (برشلونة) ريان خرافنبرخ (ليفربول) جاستن كلويفرت (بورنموث) تيجاني ريندرز (مانشستر سيتي) ييردي سخوته (أيندهوفن) تشافي سيمونز (توتنهام) كوينتن تيمبر ولوتشيانو فالنتي (فينوورد).

مهاجمون: ممفيس ديباي (كورينثيانز) كودي خاكبو (ليفربول) نوا لانج (نابولي) دونيل مالين (أستون فيلا) فاوت فيخورست (أياكس أمستردام).

هولندا رونالد كومان تصفيات كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف والتقرير الطبي يوضح

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

إسماعيل الليثي

قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر مقرب لـ إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

إسماعيل الليثي

أسبوعان تحت الملاحظة وأجهزة تنفس | أستاذ مخ وأعصاب يعلق على تطورات حالة إسماعيل الليثي

التقرير الطبي للمطرب اسماعيل الليثي

ننشر التقرير الطبي للفنان إسماعيل الليثي بعد إصابته في حادث مروري بصحراوي المنيا.. صور

الزمالك

أبرز غيابات الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي السوبر

تشييع جثامين شقيقين ونجل عمهم وزوجته ضحايا حادث تصادم سيارتين

تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور

ترشيحاتنا

عمرو أديب

إيه ده يا مصر | تعليق عمرو أديب على الإقبال الجماهيري إلى المتحف الكبير

الدكتور علي الدين هلال

ملهاش علاقة بالدين.. علي الدين هلال: عادة الأربعين والخميس مصرية قديمة

أرشيفية

كيف تتحرك دول الجوار لإنقاذ ليبيا من الانقسام؟ نائب العربي للدراسات يوضح

بالصور

والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام

محمد رمضان يحمل نعش والده
محمد رمضان يحمل نعش والده
محمد رمضان يحمل نعش والده

أسهل طريقة لبسبوسة القشطة الهشة واللذيذة

طريقة عمل بسبوسة القشطة
طريقة عمل بسبوسة القشطة
طريقة عمل بسبوسة القشطة

3 فوائد مذهلة للبطاطا تعزز صحتك.. كنز غذائي مذهل

فوائد صحية للبطاطا
فوائد صحية للبطاطا
فوائد صحية للبطاطا

ألغاز ممتعة لأطفالك تعرفهم إلى غرائب الحيوان.. من عمر 9 أعوام

ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان
ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان
ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان

فيديو

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

ايمان عبد اللطيف

3 بدائل أمام سكان الإيجار القديم | تفاصيل هامة

حقيقة واقعة الحرم المكي

انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد